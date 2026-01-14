Întâlnirea care poate decide soarta Groenlandei, ACUM în SUA. Danemarca e reprezentată de omul care l-a înfruntat pe Trump într-un moment de cumpănă. Președintele SUA cere ca NATO să tranșeze disputa

Trump se uită pe geam spre Groenlanda: imaginea postată de Casa Albă pe rețelele sociale. FOTO: Casa Albă/Facebook

Vicepreședintele american JD Vance și secretarul american de stat Marco Rubio se întâlnesc miercuri la Washington, la ora 17:30, ora României, cu miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, într-o reuniune marcată de noi declarații explozive ale președintelui Donald Trump privind necesitatea ca SUA să preia controlul asupra insulei.

Postul public danez TV2, preluat de The Guardian și alte publicații internaționale, afirmă că întâlnirea la nivel înalt a fost mutată pe ultima sută de metri și că ea nu va mai avea loc la Casa Albă, ci în Clădirea Eisenhower din apropiere, care găzduiește birourile ceremoniale ale lui Vance.

TV2 a speculat că această mutare ar putea fi interpretată drept o încercare de a reduce tensiunile prin alegerea unui loc mai îndepărtat de Trump, mai ales după cele mai recente comentarii ale acestuia. Întâlnirea dintre delegații va fi una în spatele ușilor închise.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale. Este vitală pentru ‘Golden Dome‘, pe care îl construim. NATO ar trebui să fie în fruntea demersurilor pentru ca noi să o obținem. DACĂ NU O FACEM NOI, O VOR FACE RUSIA SAU CHINA, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA!”, a scris președintele SUA într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social cu câteva ore înaintea întâlnirii.

„Din punct de vedere militar, fără puterea vastă a Statelor Unite, mare parte din ea construită de mine în timpul primului meu mandat și pe care acum o duc la un nivel nou și chiar mai ridicat, NATO nu ar fi o forță sau un factor de descurajare eficient – nici pe departe! Ei știu asta, și știu și eu. NATO devine mult mai formidabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE”, a continuat liderul de la Casa Albă.

„Orice altceva mai puțin decât aceasta este inacceptabil. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DJT”, și-a încheiat Donald Trump mesajul.

Ultimul mesaj al lui Trump înainte de întâlnirea de la Washington

Într-un mesaj separat, publicat ulterior, Trump a mai scris:

„NATO: Spuneți Danemarcei să-i scoată de aici, ACUM! Două sănii trase de câini nu sunt suficiente! Doar SUA pot!!!

Serviciile de informații daneze au avertizat anul trecut asupra obiectivelor militare ale Rusiei și Chinei față de Groenlanda și Arctica”.

CNN a confirmat că, după ce au fost întâmpinați la Casa Albă, reprezentanții Danemarcei și Groenlandei au fost însoțiți la Clădirea Eisenhower, unde se află birourile lui Vance.

CNN’s @abdallahcnn and Jake Scheuer capture Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen and his Greenlandic counterpart Vivian Motzfeldt arriving at the White House this morning, greeted by WH chief of protocol Monica Crowley. @VP arrived shortly after and entered the EEOB. pic.twitter.com/n4vIN2caOL — Kit Maher (@KitMaherCNN) January 14, 2026

Anunț de ultim moment al Groenlandei și Danemarcei

Cu puțin timp înainte de ora programată pentru începerea întâlnirii, guvernul Groenlandei și Ministerul Apărării din Danemarca au anunțat că, începând de miercuri, va exista o prezență militară sporită în și în jurul Groenlandei, invocând „tensiuni de securitate”.

„Tensiunile de securitate s-au extins în Arctica. Prin urmare, Guvernul Groenlandei și Ministerul Apărării au decis să continue activitatea intensificată de exerciții a Forțelor de Apărare în Groenlanda, în strânsă cooperare cu aliații NATO”, a transmis guvernul groenlandez într-un comunicat.

Danemarca a declarat că, în cadrul acestei prezențe sporite în Arctica și în Atlanticul de Nord, Forțele Armate Daneze „desfășoară, începând de astăzi, capacități și unități în legătură cu activitățile de exerciții, ceea ce va duce, în perioada următoare, la o prezență militară crescută în și în jurul Groenlandei, constând în aeronave, nave și soldați, inclusiv din partea aliaților NATO”.

Înainte de aceasta, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că securitatea Groenlandei nu este negociabilă și a afirmat că toți aliații sunt de acord asupra importanței securității în Arctica și a avertizat că NATO trebuie să manifeste vigilență în fața activităților Chinei și Rusiei în regiune.

La întâlnirea cu reprezentanții SUA vor participa Vivian Motzfeldt, ministra de externe a Groenlandei, și Lars Løkke Rasmussen, ministrul de externe al Danemarcei. Rasmussen a fost și prim-ministru al țării nordice între 2009 și 2011, iar apoi din nou între 2015 și 2019.

Vivian Motzfeldt și Lars Loekke Rasmussen, fotografiați după sosirea la Washington pe 14 ianuarie 2025, FOTO: Mads Claus Rasmussen / AP / Profimedia Images

Cum l-a înfruntat Rasmussen pe Trump

Jens Stoltenberg, fostul secretar general al NATO, a povestit într-o carte publicată anul trecut unul dintre cele mai tensionate momente la care a asistat vreodată, când președintele Donald Trump i-a confruntat pe liderii europeni, tratându-i pe unii dur, în timpul primului său mandat de președinte.

Întâlnirea a avut loc în 2018 la Bruxelles, Stoltenberg afirmând că în timpul ei s-a temut că ziua respectivă ar putea marca sfârșitul NATO, după ce delegația americană își făcuse deja bagajele și era pregătită să plece.

„Momentul de care mă temusem sosise: cel pe care îl anticipasem încă de la apelul telefonic de acum doisprezece zile, când Trump spusese că Statele Unite vor rămâne în NATO doar dacă Germania și SUA vor contribui în mod echivalent. ‘Părăsesc această ședință, n-am niciun motiv să mai stau’, a spus Trump”, în relatarea lui Stoltenberg.

El a povestit ce s-a întâmplat ulterior, după ce spiritele s-au calmat:

„Înclinările capului în jurul mesei m-au făcut să cred pentru o clipă că ziua și Alianța erau salvate. Dar nu. Nu era luat în calcul premierul danez Lars Løkke Rasmussen, care a ridicat brațul, și-a activat microfonul și și-a exprimat clar refuzul de a renunța la dreptul său la cuvânt. Consensul implicit al celorlalți nu era suficient; premierul danez ținea să intervină.

Fost coleg pe care îl apreciam pentru pragmatismul și cordialitatea sa, Løkke Rasmussen m-a deranjat profund în acel moment. Cedându-i cuvântul, riscam ca și alții să ceară să ia cuvântul, reaprinzând astfel dezbaterea pe care aproape o încheiasem. Mă îndoiam sincer că vreo miză națională daneză ar fi justificat un asemenea risc diplomatic.

Cu reticență, i-am dat cuvântul. A început prudent, amintind de importanța solidarității în timp de criză și subliniind sprijinul său pentru o repartizare echitabilă a sarcinilor. Apoi, privind către Trump, a făcut o pauză înainte să afirme:

‘Împărțirea sarcinilor nu se referă doar la resursele financiare, domnule președinte. Include sânge și sacrificiu personal. Suntem cinci milioane în Danemarca și am pierdut patruzeci și cinci de soldați în Afganistan, într-o operațiune declanșată ca răspuns la un atac asupra Statelor Unite’.

Premierul danez a continuat, întărindu-și argumentul. După o dimineață marcată de reproșurile președintelui american la adresa europenilor – considerați absenți, subfinanțând apărarea și profitând de Statele Unite – Lars Løkke Rasmussen părea că se săturase. Cu voce tremurândă, aproape cu lacrimi în ochi, a adăugat:

‘Raportat la populația noastră, Danemarca a pierdut mai mulți soldați în Afganistan decât Statele Unite’.

El refuza să spună familiilor soldaților morți că sacrificiul lor ar valora mai puțin pentru că Danemarca nu atinsese obiectivul de 2%.

Nu am putut să nu mă gândesc la o scenă din filmul Love Actually, când premierul britanic interpretat de Hugh Grant îi răspunde ferm președintelui american. Dar de data aceasta nu era ficțiune, ci realitate”.

Fotografie de grup la summitul NATO ce a avut loc la Bruxelles în iulie 2018, FOTO: Ludovic Marin / AP / Profimedia Images

Danemarca și Groenlanda vor prezenta un front comun în fața reprezentanților SUA

Rasmussen, și omologul său din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, urmează să prezinte miercuri un front comun în cadrul întâlnirii cu delegația americană care va include și alți oficiali, pe lângă JD Vance și Rubio.

„Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi – ca parte a Regatului Danemarcei”, a declarat Motzfeldt într-un comunicat emis marți de ambasadorul danez în SUA.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reiterat, de asemenea, angajamentul Groenlandei față de Danemarca, calificând situația drept „o criză geopolitică” și respingând perspectiva de a deveni teritoriu al SUA.

Trump, întrebat de reporteri marți seara, a respins declarația lui Nielsen potrivit căreia Groenlanda preferă să rămână parte a Danemarcei.

„Asta e problema lor. Nu sunt de acord cu ei. Nu știu cine este. Nu știu nimic despre el, dar asta va fi o mare problemă pentru el”, a spus liderul american.

Oficialii de la Casa Albă au luat în calcul diverse planuri pentru a controla Groenlanda, inclusiv posibila utilizare a armatei americane și plăți către groenlandezi pentru a-i convinge.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că cea mai dificilă parte a disputei privind viitorul Groenlandei ar putea fi oricând.

Danemarca și Groenlanda au solicitat inițial o întâlnire cu Rubio, în speranța de a avea o discuție între diplomații de rang înalt cu privire la rezolvarea crizei dintre cei doi aliați NATO.

Dar Rasmussen a spus că și Vance a dorit să participe și că vicepreședintele va găzdui el însuși întâlnirea, la Casa Albă.