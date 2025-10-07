După HBO Max, o nouă platformă de filme anunță și ea scumpirea abonamentelor

HBO Max nu e singura platformă de streaming care își majorează tarifele pentru unele dintre abonamente. Pe listă se înscrie și Disney Plus, anunță PaginadeMedia.

Potrivit sursei citate, abonamentul Disney+ Standard, care include video Full HD, vizionare pe două dispozitive simultan şi descărcări pe maximum 10 dispozitive, va costa 34,99 de lei pe lună sau 349,90 de lei pe an. Anterior, abonamentul standard costa 29,99 de lei pe lună şi 299,90 de lei pe an.

În același timp, abonamentul Disney+ Premium, care include varianta 4K şi HDR cu cunet Dolby Atmos, cu vizionare pe 4 dispozitive, va costa 59,99 de lei pe lună sau 599,90 de lei pe an. Până acum, abonamentul premium era de 49,99 de lei, respectiv 499,90 de lei pe an.