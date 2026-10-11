După lenjeria intimă de lux și „ghetuțele cu franjuri”, Diana Buzoianu prezintă noi nereguli descoperite la ANM

Diana Buzoianu, ministrul USR interimar al Mediului, a prezentat duminică dimineață noi rezultate ale verificărilor făcute de Corpul control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie.

„Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM. Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control”, a scris Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

În continuare, ministra Mediului a oferit mai multe exemple de achiziţii prin atribuire directă şi nu prin licitaţii.

„Corpul control a scos la iveală și cum achiziții de tonere, de exemplu, de peste 400.000 de lei în anul 2023, 710.000 de lei în 2024, 570.000 de lei în 2025 au fost date prin licitație directă (deși limita de achiziții directe e la valoarea de 270.000). Pentru laptopuri și calculatoare, la fel. De exemplu, ANM a făcut magia să dea prin licitație directă contracte în valoare de 850.000 de lei pentru calculatoare și laptopuri în anul 2023”, a spus Diana Buzoianu.

Un alt exemplu oferit de Buzoianu vizează achiziția de mobilier.

„În 2024 a fost achiziționată mobilă în valoare de peste 1.5 milioane de lei. Ați ghicit. Tot prin atribuire directă. Și lista continuă. Cu multe tipuri de produse unde ANM a decis că nu va aplica legislația în vigoare, ci va atribui direct către niște firme contractele”, a continuat ministra Mediului.

Două firme „permanent câștigătoare”

Diana Buzoianu a numit și două firme despre care spune că au primit „aproape permanent” contractele directe de la ANM.

„Ne-am uitat și la ce firme au fost permanent câștigătoare pe aproape toate tipurile de categorii de produse verificate. 2 firme: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL”, a spus ministra mediului.

Diana Buzoianu i-a cerut demisia, din nou, demisia Elenei Mateescu, directoarea generală a ANM din decembrie 2016.

„Sunt curioasă să văd cum vor justifica influencerii PSD și azi de ce directoarea ANM trebuie să rămână în funcție când, în mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu”, a conchis ministra Mediului.

Scandalul achizițiilor de lenjerie, parfumuri și pijamale la Meteorologie

Diana Buzoianu a anunțat sâmbătă că verificări făcute pentru anii 2025 și 2026 de corpul de control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie au scos la iveală achiziții de lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri sau produse cosmetice, toate plătite din bani publici.

„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției”, a anunțat Diana Buzoianu.

Ulterior, Buzoianu şi șefa ANM Elena Mateescu au avut o intervenție telefonică comună la Antena 3 CNN. Diana Buzoianu a acuzat-o pe Mateescu că își acoperă subordonaţii și i-a cerut demisia, în vreme ce șefa ANM a susţinut că a aflat despre aceste lucruri odată cu controlul.

„Dvs. nu aţi avut toleranţă zero. Din această instituţie s-a cumpărat lenjerie intimă, vestimentaţii şi geci cu blăniţă. S-au cumpărat produse cosmetice în valoare de 12.000 lei. E ruşinos să vă acoperiţi acum (…) Datele şi achiziţiile care s-au făcut arată milioane de lei care s-au cheltuit ilegal. Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene”, i-a Diana Buzoianu Elenei Mateescu.