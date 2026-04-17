După Marea Britanie și Franța, Kanye West are probleme și într-o țară din Europa de Est

Administratorii unui stadion din Polonia au declarat vineri că vor anula un concert al rapperului american Kanye West, relatează presa locală preluată de Reuters.

Anunțul a venit la doar câteva zile după ce West, cunoscut acum sub numele de „Ye”, a amânat un spectacol pe care îl urma să îl susțină la Marsilia. El a luat decizia după ce presa franceză a relatat că ministerul de interne de la Paris caută soluții pentru a-l împiedică să intre în țară din cauza comentariilor antisemite și de elogierea nazismului, pe care rapperul le-a făcut în trecut.

În ianuarie, West a publicat o reclamă de o pagină întreagă în The Wall Street Journal pentru a-și cere scuze, atribuindu-și comportamentul unei leziuni cerebrale nediagnosticate și unei tulburări bipolare pentru care nu s-a tratat. De asemenea, și-a cerut scuze pentru exprimările anterioare de admirație față de Adolf Hitler și pentru utilizarea imagisticii cu svastică.

El a făcut comentariile înainte de lansarea noului său album „Bully”, primul după o pauză de 4 ani, ceea ce i-a făcut pe unii comentatori să se îndoiască de sinceritatea afirmațiilor sale.

Marea Britanie i-a interzis lui West să intre în țară

Mai devreme în cursul acestei luni, guvernul britanic i-a interzis rapperului să intre în țară pentru a fi cap de afiș la Festivalul Wireless din Londra, programat pentru luna iulie.

West nu a comentat deocamdată decizia de acum a administratorilor stadionului Sląski din orașul Chorzow, aflat în vestul Poloniei.

Autoritățile din Polonia semnalaseră deja că vor încerca să interzică concertul programat pentru 19 iunie.

„Într-o țară marcată de istoria Holocaustului, nu putem pretinde că este doar divertisment”, a declarat joi Marta Cienkowska, ministra culturii din Polonia.

Comentariile antisemite, un subiect sensibil în Polonia

Peste 1,1 milioane de oameni, majoritatea evrei, au fost uciși doar în lagărul de exterminare Auschwitz din Polonia ocupată de naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Germania nazistă a ucis peste 3 milioane din cei 3,2 milioane de evrei ai Poloniei.

„Concertul nu va avea loc”, a relatat vineri cotidianul Wyborcza, citând un reprezentant al stadionului.

„Îl vom informa pe organizator în câteva ore. Avocații noștri pregătesc o scrisoare în acest sens”, a adăugat acesta.

Ye a primit o interdicție în Australia anul trecut după ce a lansat o piesă care promova nazismul și a făcut reclamă unor tricouri cu svastică pe site-ul său.

El a susținut concerte în Statele Unite și în Ciudad de México anul acesta și are planificate alte spectacole în Europa și Asia.