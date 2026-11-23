Proiectul a fost anulat anul trecut din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate. Acum, reprezentanții hotelului par optimiști în ceea ce privește evoluția vremii.

Reprezentanții obiectivului turistic au anunțat că Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, situat la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, va fi construit din nou în această iarnă.



„Pornim construcția Hotelului de Gheață. Se construiește și iarna aceasta, la Bâlea Lac, lângă cabană. Lucrările depind de vreme – revenim cu detalii pe măsură ce prinde formă”, se precizează în anunț, conform Agerpres.

Reprezentanții hotelului au invitat turiștii să viziteze construcția în perioada sărbătorilor de iarnă, însă nu au anunțat deocamdată o dată exactă pentru finalizarea lucrărilor.

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac este una dintre atracțiile turistice de iarnă din ultimii 19 ani, din județul Sibiu. Construcția este realizată sezonier din gheață și zăpadă, în funcție de condițiile meteorologice.

Doar în sezonul 2025-2026 și în perioada pandemiei, faimosul hotel nu a fost construit.

În fiecare sezon, hotelul prezenta teme noi, cu camere decorate cu statui și sculpturi care fascinau vizitatorii.

Amplasat la 2.000 de metri înălțime, între vârfurile înghețate ale Munților Făgăraș, hotelul este accesibil doar cu telecabina.