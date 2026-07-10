După Romatsa, și controlorul polonez de trafic aerian anunță că are poprire pe conturi din cauza procesului cu Pfizer. O situație „destul de urâtă”

Administrația poloneză a serviciilor de trafic aerian (PANSA) a anunțat vineri că riscă să piardă taxe de navigație achitate de companiile aeriene, reprezentând peste 80% din veniturile sale, ca urmare a unei hotărâri judecătorești din Belgia în procesul intentat de producătorul farmaceutic american Pfizer pentru plata vaccinurilor împotriva COVID-19, a relatat Reuters.

PANSA a precizat că a fost notificată de Eurocontrol cu privire la o măsură de poprire asupra banilor obținuți din taxele de la companiile aeriene, în urma deciziei din aprilie din procesul cu Pfizer.

Un tribunal din Bruxelles a stabilit, la începutul lunii aprilie, că Polonia trebuie să plătească un sold restant de 1,3 miliarde de euro pentru un contract privind vaccinuri anti-COVID-19 pe care a refuzat să îl îndeplinească integral. Tot atunci, din aceeași cauză, România a fost obligată să achite 600 de milioane de euro.

Ca în cazul instituției poloneze PANSA, pe conturile controlorului românesc de trafic aerian ROMATSA a fost pusă o poprire.

Pfizer a declarat într-un e-mail că „hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns de succes la pandemie în Europa” și că firma ia măsurile adecvate pentru aplicarea legii.

Măsurile anunțate de PANSA și declarația lui Donald Tusk

Instituția a precizat că pregătește o obiecție formală, deoarece speța Pfizer nu are legătură cu operațiunile sale, și că ia măsuri pentru a-și asigura resursele financiare necesare derulării activității.

În 2022, Varșovia a refuzat să mai respecte contractul cu Pfizer, invocând scăderea numărului de cazuri de COVID-19, războiul din Ucraina, dar și un posibil abuz de poziție dominantă din partea Pfizer.

„Primirea unui ordin de executare din partea Eurocontrol înseamnă că este obligată să rețină toate fondurile din taxele de rută către PANSA – atât cele colectate în prezent, cât și pe cele viitoare – până când cererea Pfizer este soluționată sau cazul este soluționat în alt mod”, a explicat PANSA într-un comunicat.

Premierul polonez Donald Tusk, care învinuiește fosta guvernare pentru această situație, a declarat într-o conferință de presă că guvernul nu va lăsa PANSA fără ajutor, dar că situația generală este „destul de urâtă”.

„Bătălia noastră juridică este în desfășurare, dar amenințarea este evidentă”, a spus el.

Poprire pe conturile Romatsa

În 2 iulie, într-o conferință de presă la Guvern, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că pe conturile Romatsa, care deține monopolul asupra serviciilor de trafic aerian în România, a fost pusă o poprire după ce Pfizer a apelat la un executor pentru a-și recupera prejudiciul de 600 de milioane de euro.

Premierul mai preciza atunci că Romatsa, ajutată de avocații Guvernului, va contesta în instanța din Belgia măsurile de poprire.

„Compania Romatsa va funcționa fără probleme în perioada următoare. Nu va fi afectată supravegherea și dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României”, mai declara Ilie Bolojan.