După ultima variantă a planului revizuit de pace privind Ucraina, Merz anunță „următorul pas”. Cine trebuie să îl facă

Următorul pas în discuțiile privind conflictul din Ucraina este ca Statele Unite să îndemne Rusia să pună capăt războiului prin acceptarea așa cum este a ultimei variante revizuite a planului de pace propus inițial de SUA, ce reflectă acum poziția comună a Washingtonului, Kievului și a aliaților europeni, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz.

Șeful guvernului de la Berlin le-a cerut din nou aliaților europeni ca la summitul UE, de joi și vineri, să valideze folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut pentru Ucraina, el considerând că astfel s-ar „intensifica presiunea” asupra președintelui rus Vladimir Putin, scriu agențiile de presă AFP și EFE.

„Acum este vorba despre prezentarea către Rusia a poziției comune a Ucrainei, UE și SUA și de a îndemna Rusia să pună capăt războiului pe baza acestui plan”, a spus cancelarul german în fața parlamentului de la Berlin.

Mez că acesta este „următorul pas” în proces și că revine Washingtonului sarcina să îl facă.

Cancelarul federal a făcut un bilanț al negocierilor desfășurate la Berlin duminică și luni între reprezentanți europeni, americani și ucraineni, în urma cărora planul de pace în 28 de puncte avansat de SUA luna trecută, care a nemulțumit Ucraina și susținătorii europeni ai acesteia, întrucât prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas, a fost revizuit „fundamental” și din acest proces a rezultat un nou plan de pace, în 20 de puncte, notează Agerpres.

Problema concesiilor teritoriale, nesoluționată

Totuși, așa cum a recunoscut chiar Merz luni, în cadrul unei conferințe comune de presă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv în noua propunere de plan de pace rămâne nesoluționată chestiunea concesiilor teritoriale pe care Ucraina refuză să le facă Rusiei.

Ucraina refuză să cedeze Rusiei teritoriile din Donbas care încă se află sub controlul trupelor ucrainene și este sceptică față de propunerea SUA de a transforma aceste teritorii într-o zonă demilitarizată.

Ce prevede planul revizuit

Conform planului de pace revizuit, Ucraina ar urma să-și plafoneze efectivele forțelor armate la 800.000 de soldați și ar renunța la aspirația de aderare la NATO, însă ar obține în schimb garanții de securitate din partea aliaților săi occidentali similare cu cele prevăzute în articolul 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice, garanții care să fie oferite și de o misiune europeană de menținere a păcii, împreună cu un mecanism de monitorizare a încetării focului monitorizat de SUA.

Mai rămâne însă ca Rusia să fie de acord cu propunerile.

Poziția Moscovei

După întâlnirea avută de Putin la Moscova pe 2 decembrie cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele lui Trump, Moscova a transmis că acceptă unele propuneri din planul de pace american pentru Ucraina, dar le-a respins pe altele ca fiind inacceptabile, referirea fiind însă la versiunea planului de pace propusă de SUA în acel moment, revizuită din nou între timp.

Rusia așteaptă acum noua propunere, dar Kremlinul a menționat miercuri că, cel puțin săptămâna aceasta, nu este programată vreo nouă vizită a emisarului Witkoff la Moscova.

Putin le reproșează în acest timp susținătorilor europeni ai Ucrainei că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe europene în Ucraina, plata unor „reparații” de război de către Moscova sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei, plus actualele încercări ale UE de a finanța din activele rusești înghețate în urma sancțiunilor un împrumut pentru Ucraina.

Apelul lui Merz către europeni

Referitor la acest împrumut, Merz a lansat miercuri un ultim apel către omologii săi europeni să valideze la summitul UE de joi și vineri folosirea activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina.

„Folosirea acestor active are un dublu scop. Pe de o parte, trebuie să o facem pentru a ajuta Ucraina, dar este și un semnal pentru Rusia că activele înghețate vor fi folosite pentru a sprijini Ucraina, care poate folosi aceste resurse pentru a-și finanța apărarea pentru încă doi ani”, a spus Merz.

De asemenea, cancelarul german crede că în acest mod s-ar „intensifica presiunea asupra lui Putin”.