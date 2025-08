După ultimele declarații ale lui Putin, Zelenski cere din nou o întâlnire directă: „Lipseşte doar disponibilitatea Rusiei”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenki a cerut vineri din nou să se întâlnească personal cu preşedintele rus Vladimir Putin, după ce acesta din urmă a apreciat ca pozitivă a treia rundă de negocieri de pace ruso-ucrainene desfăşurată săptămâna trecută la Istanbul.

„Am auzit declaraţiile care vin dinspre Rusia. Dacă acestea sunt semnale ale unei voinţe autentice de a pune capăt războiului cu demnitate şi de stabilire a unei păci cu adevărat durabile – şi nu doar o simplă încercare de a câştiga timp pentru război şi a de a amâna sancţiunile – atunci Ucraina îşi reafirmă încă o dată disponibilitatea pentru o reuniune la nivel de lideri în orice moment”, a scris Volodimir Zelenski pe reţeaua socială X, potrivit Agerpres.

„Ucraina îndeamnă să trecem de la schimburi de declaraţii şi reuniuni la nivel tehnic la discuţii între lideri. Statele Unite le-au propus. Ucraina le-a sprijinit. Ce mai lipseşte este disponibilitatea Rusiei”, a adăugat preşedintele ucrainean.

El le-a mulţumit în acelaşi mesaj celor care sprijină Ucraina şi a menţionat în special încercările preşedintelui american Donald Trump „de a pune capăt războiului, de a opri vărsarea de sânge şi de a obţine o pace demnă şi durabilă”, după ce Trump i-a dat marţi lui Putin un ultimatum de zece zile pentru a opri războiul în Ucraina, ameninţându-l că altfel SUA vor impune noi sancţiuni Rusiei şi taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.

We see and support President Trump’s @POTUS efforts to end Russia’s war, to stop the killing, and to achieve a dignified and lasting peace. We are grateful to everyone around the world who supports peace efforts and helps us protect lives.



We have heard the statements coming out…