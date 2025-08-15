Meteorologii anunță când se răcește semnificativ vremea. „Temperaturile scad cu 9 grade”

Vremea va continua să fie caniculară în acest weekend, în special în partea de vest a țării, unde se vor atinge temperaturi de până la 38 de grade. Ulterior însă, temperaturile vor scădea semnificativ, chiar și cu 9 grade, și sunt așteptate ploi de la începutul săptămânii viitoare, a anunțat pentru HotNews Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu în cadrul ANM.

Până sâmbătă seară, aproape jumătate de țară se află sub cod galben și portocaliu de caniculă. Cel mai cald va fi în Arad, Timiș și Bihor, sunt așteptate temperaturi de până la 38 de grade Celsius.

De luni însă, vremea se va răci simțitor, iar temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade.

„Vremea se răcește începând cu ziua de luni, mai degrabă marți. Nu mai avem 35 de grade sau 38 de grade, cât vor fi în aceste zile pe partea de vest a țării, ci un regim termic acceptabil. Vor fi temperaturi în general între 22 și 31 de grade, cel mult, pentru ziua de marți și așteptăm și un episod cu instabilitate care începe duminică după-amiază și se încheie undeva luni seara pe partea din sud. Începe din vest, apoi spre nord, iar luni după-amiază așteptăm și ploi pe partea de sud”, a explicat pentru HotNews Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

„Este o schimbare a vremii care înseamnă și sosirea ploilor și a temperaturilor de la 38 de grade la cel mult 30 de grade estimate pentru ziua de marți”, a adăugat meteorologul.

Zonele cu scădere bruscă a temperaturii

Zonele în care se va resimți mai mult răcirea vremii sunt chiar cele din vestul țării, unde sunt așteptate temperautir de foc în acest weekend, a mai spus meteorologul.

„Răcirea se va resimți la început în jumătatea de vest a țării, unde sâmbătă avem cod portocaliu de caniculă și temperaturi de 38 de grade în Arad, Bihor și Timiș, iar duminică temperaturile acolo scad spre 29 – 30 de grade. Următoarea zonă care are o scădere semnificativă a temperaturii este Transilvania, care duminică vor fi 33-34 de grade, iar luni doar 23 – 24 de grade. Cu alte cuvinte, temperaturile scad cu 8 – 9 grade în medie în Banat, Crișana, Transilvania, Moldova. În sud, scăderea este mai lentă, de la 35 de grade, luni vor fi 33 de grade, iar marți 30 de grade. Scăderea nu se simte atât de bine aici”, a spus meteorologul ANM.

În ceea e privește Capitala, meteorologul a spus că și aici temperaturile vor scădea de pe o zi pe alta.

„La București o să fie cald în continuare, dar scad temperaturile de la o zi la alta: 34 de grade pentru sâmbătă și duminică. Luni vor fi 32 – 33 de grade, iar marți 29 – 30 de grade. Iar în noaptea de luni spre marți vor fi posibile și ceva ploi”, a spus Mihai Huștiu.