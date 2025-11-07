După vizita făcută în China, Viorica Dăncilă a fost numită președinte și director general la Casa Româno-Chineză, anunță grupul Niro

Fostul premier Viorica Dăncilă a preluat funcţia de preşedinte şi director general al Casei Româno – Chineze, o asociație privată care spune că „are ca scop principal îmbunătățirea dialogului și cooperării dintre cele două țări”, a anunțat grupul de investiții Niro, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, Dăncilă a fost numită în această funcție de conducere pe 23 septembrie, la Nanjing. Cu câteva săptămâni înainte, ea participase, alături de Adrian Năstase, la grandioasa paradă militară de la Beijing și au apărut într-o poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

De altfel, grupul NIRO, condus de Dumitru Nicolae, spune că „propunerea a venit după vizita pe care a efectuat-o în China, în luna septembrie”.

„De asemenea, doamna Dăncilă a fost numită, de către partea chineză, vicepreşedinte al Comisiei de Cooperare Economică şi Dezvoltare China-Europa, în cadrul unui eveniment care a avut loc pe 23 septembrie, la Nanjing”, a transmis grupul NIRO.

Dăncilă spune, citată în comunicat, că a acceptat „fără ezitare” să se implice în conducerea Casei.

„Am preluat funcţia de preşedinte, dar şi de director general la Casa Româno-Chineză. După venirea mea din China, unde am fost numită vicepreşedinte al Comisiei de Cooperare Economică şi Dezvoltare China-Europa, am avut o discuţie cu secretarul general al Casei, domnul Dumitru Nicolae, care m-a rugat să preiau această funcţie, având în vedere relaţiile bune pe care le am cu China, şi nu numai, şi faptul că am fost o persoană foarte activă în dezvoltarea relaţiilor economice dintre România şi China”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Am spus da, fără ezitare. Cred că relaţiile cu China pot aduce dezvoltare pentru România. Am văzut că aproape toate ţările din Europa Centrală şi de Est vor să aibă relaţii cu China şi sper ca şi România să înţeleagă faptul că, într-o perioadă dificilă, relaţiile cu China sunt foarte importante, ţinând cont de prietenia care leagă cele două naţiuni”, a mai transmis Dăncilă, citată în comunicat.

„Filiale în majoritatea judeţelor ţării”

Sub mandatul lui Dăncilă, „activitatea Casei va intra într-o nouă etapă de dezvoltare”. Aceasta îşi propune să deschidă filiale în majoritatea judeţelor ţării, se mai arată în comunicat.

„Obiectivele mele principale sunt să dezvolt şi mai mult această organizaţie non-guvernamentală, să deschid filiale în majoritatea judeţelor şi să avem o cooperare foarte bună în domeniul cultural – artistic, în domeniul economic, în toate domeniile de activitate cu partea chineză. Casa Româno – Chineză este membră a Asociaţiei de Prietenie a Chinei cu toate ţările lumii, deci vom ţine o legătură permanentă şi cu China, vom organiza evenimente, vom ţine legătura cu Ambasada Chinei la Bucureşti şi, bineînţeles, vom discuta cu foarte mulţi oameni în România”, a mai spus Dăncilă.