După zvonurile privind tragerea sa pe linie moartă, Lavrov reapare și anunță că a primit un mesaj de la americani și e gata să se întâlnească cu Rubio

Marco Rubio (dreapta), discutând cu Sergei Lavrov la summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Credit foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Profimedia

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că Statele Unite l-au informat prin canale diplomatice că analizează propunerea președintelui Vladimir Putin de a menține linitele prevăzute în Noul Tratat de reducere a armelor strategice (New START) după expirarea acestuia, în februarie 2026, potrivit Reuters.

Reapariția în prim-plan a lui Lavrov vine după ce presa rusă a scris săptămâna aceasta că ar fi căzut în dizgrația Kremlinului, după o convorbire dezastruoasă cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a dus la anularea summitului dintre Putin și Trump. Kremlinul a negat aceste speculații, vineri.

Într-un interviu publicat duminică de RIA Novosti, Lavrov a spus, că în ce privește New START, „până în prezent, nu a existat niciun răspuns concret din partea Washingtonului. Ni s-a comunicat prin canale diplomatice că „problema este în curs de analiză”.

În septembrie, într-o ofertă surpriză pentru Trump, Putin a afirmat că Rusia este pregătită să continue să respecte limitările prevăzute în tratat timp de un an după expirarea acestuia, cu condiția ca SUA să facă același lucru. Într-o primă reacție, Trump a declarat că propunerea lui Putin pare „o idee bună”.

Vineri, Vladimir Putin a revenit cu noi declarații pe această temă, transmițând americanilor că Rusia dezvoltă noi arme strategice și nu ar fi critic pentru Moscova dacă SUA ar refuza să prelungească limitele privind numărul de ogive nucleare stabilite în tratatul privind armele nucleare care expiră anul viitor.

Lavrov: Sunt gata să mă întâlnesc cu Rubio

În noile declarații Lavrov a spus și că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, dar că interesele Rusiei trebuie luate în considerare pentru a se instaura pacea în Ucraina, repetând vechea poziție a Moscovei pe această temă

„Secretarul de stat Marco Rubio și cu mine înțelegem necesitatea unei comunicări regulate”, a spus Lavrov pentru agenția de știri de stat RIA.

„Este important pentru a discuta problema ucraineană și pentru a promova agenda bilaterală. De aceea comunicăm prin telefon și suntem pregătiți să organizăm întâlniri față în față atunci când este necesar”, a spus Lavrov.