„Nu e o problemă pentru noi” dacă SUA refuză să prelungească tratatul New START, spune Putin. „Rusia continuă să dezvolte și să testeze arme nucleare de nouă generație”

Rusia dezvoltă noi arme strategice și nu ar fi critic pentru Moscova dacă SUA ar refuza să prelungească limitele privind numărul de ogive nucleare stabilite într-un tratat privind armele nucleare care expiră anul viitor, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, scriu Reuters și Agerpres.

El a spus că ar fi, totuși, păcat dacă nu ar mai rămâne nimic din cadrul de control al armamentului între cele două țări, care dețin de departe cele mai mari arsenale nucleare din lume.

Într-o conferință de presă susținută la finalul unui summit regional în Tadjikistan (Asia Centrală), Putin a afirmat că o cursă a înarmărilor este deja în desfășurare și a promis că Rusia va prezenta în curând ultimele progrese în acest domeniu, potrivit agenției EFE.

Putin a adăugat că aceste arme sunt deja testate „cu succes”.

Rusia declarase anterior că este dispusă să prelungească în mod voluntar limitele privind numărul de focoase nucleare stabilit în tratatul New START, care expiră în februarie, dacă SUA sunt dispuse să facă același lucru. Washingtonul nu a acceptat încă în mod oficial propunerea.

„Vor fi suficiente aceste câteva luni pentru a lua o decizie cu privire la o prelungire? Cred că vor fi suficiente dacă există bunăvoință pentru prelungirea acestor acorduri. Iar dacă americanii decid că nu au nevoie de ele, nu e o problemă pentru noi”, a declarat Putin.

El a adăugat că Rusia continuă să dezvolte și să testeze arme nucleare de nouă generație.

„Suntem gata să negociem dacă este acceptabil și util pentru americani. Dacă nu, atunci nu, dar ar fi păcat, pentru că atunci nu ar mai rămâne nimic în materie de descurajare în domeniul armelor ofensive strategice”, a spus liderul rus.

„Dacă ei o vor face, și noi vom face la fel”

Pentru a doua oară într-o săptămână, Putin a făcut referire la posibilitatea ca alte țări, pe care nu le-a numit, să efectueze un test nuclear – ceva ce numai Coreea de Nord a făcut în acest secol. La un astfel de test, Rusia va răspunde în mod simetric, a afirmat președintele rus.

Experți în securitate consideră că un test efectuat de o țară ar avea un efect de domino, impulsionând alte puteri nucleare să facă același lucru, ceea ce ar amplifica tensiunile geopolitice și mai mult față de nivelurile actuale, deja ridicate, notează agențiile de presă citate.

„Există mereu tentația de a testa eficacitatea aceluiași combustibil care a fost utilizat în rachete timp de mulți, mulți ani. Toate acestea sunt simulate pe computere, iar experții consideră că este suficient, dar unii dintre aceiași experți consideră că este necesară să se repete testele”, a spus Putin.

„Deci, unele țări se gândesc la asta; din câte știu, chiar se pregătesc, și de aceea am spus că, dacă o vor face, vom face și noi la fel” , a adăugat el, fără a face o referire concretă la SUA.

În acest context, „prelungirea tratatului New START cu cel puțin un an este o idee bună”, a reiterat președintele rus.

Într-o primă reacție, președintele american Donald Trump a declarat că propunerea omologului său rus Vladimir Putin de prelungire voluntară cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New START se pare „o idee bună”, conform Reuters.

Ce prevede tratatul New START

Tratatul ruso-american New START, semnat în 2010 de preşedinţii SUA şi Rusiei de la acea vreme, Barack Obama, respectiv Dmitri Medvedev, limitează numărul de focoase nucleare strategice pe care fiecare parte le poate desfăşura, și anume la 1.550 de ogive ofensive desfășurate și la 800 numărul de lansatoare și bombardiere grele.

Pactul prevedea și un mecanism de verificări – inspecţii reciproce şi schimburi de date, întrerupte însă în ultimii ani.

Pe de altă parte, întrebat despre posibila livrare a rachetelor de croazieră americane Tomahawk către Ucraina, Putin, care anterior prezisese o escaladare serioasă cu Washingtonul în cazul în care aceste planuri s-ar concretiza, s-a limitat de această dată să afirme că Rusia ar răspunde la această măsură prin întărirea apărării sale antirachetă, conform agenției EFE.