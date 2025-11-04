„Durere și furie”: moartea românului Octav Stroici sub dărâmăturile Torre dei Conti la Roma declanșează apeluri dure pe un subiect fierbinte în Italia

„Într-o țară sănătoasă, Octav, la 66 de ani, nu s-ar fi regăsit pe un șantier de construcții, făcând muncă grea, intensă și periculoasă pentru a-și câștiga existența”, a declarat marți liderul unui important sindicat italian, scriu Politico și Corriere Della Sera.

În România, un articol al sociologului Dumitru Sandu vorbește despre cum nivelul de instruire al migrației românești ajunge să influențeze felul muncii și veniturile. Migrația din Italia și Spania, de pildă, a continuat să „înghită” forță de muncă mai puțin calificată în ultimul deceniu.

Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, lucra la un proiect finanțat de UE pentru restaurarea Torre dei Conti, fosta reședință a unei familii nobile papale, când clădirea s-a prăbușit parțial de două ori.

El a fost în cele din urmă scos dintre dărâmături, după 11 ore, dar a suferit un stop cardiac și a murit la spital. Procurorii au deschis o anchetă pentru posibilă ucidere din culpă.

Mulți politicieni italieni au reacționat rapid pe fondul valului de emoție generat de tragedie.

Prim-ministra Giorgia Meloni și-a exprimat „profunda durere” și a transmis condoleanțe familiei pentru „suferința de nedescris”.

„Îl plângem pe Octav Stroici. Inima lui a încetat să mai bată în ciuda eforturilor curajoase ale pompierilor, care l-au scos viu din dărâmături”, a spus și ministrul Culturii, Alessandro Giuli.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a decis să proclame ziua de miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu, în semn de omagiu pentru moartea lui Stroici. Steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale, în semn de doliu.

Dincolo de condoleanțe, multe voci, inclusiv pe rețelele sociale, au atras atenția asupra unei probleme stringente: siguranța lucrătorilor.

O chestiune de viață și de moarte

Siguranța la locul de muncă a devenit un subiect fierbinte în Italia, cu greve și proteste naționale organizate la începutul anului, scrie Politico.

În primele nouă luni ale anului 2025, în Italia au fost raportate 777 de decese la locul de muncă, aproximativ trei pe zi, potrivit Institutului Național de Asigurări împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL).

Muncitorii din construcții, persoanele peste 65 de ani și muncitorii străini sunt considerați expuși unui risc deosebit, potrivit INAIL.

Anul trecut, cinci muncitori au murit pe șantierul unui supermarket din apropierea Florenței, cinci angajați de la întreținere au murit în Sicilia după ce au inhalat vapori otrăvitori la o stație de epurare a apelor uzate și șapte muncitori au murit într-o explozie la o centrală hidroelectrică din afara orașului Bologna.

Francesco Boccia, membru al Partidului Democrat din opoziție, a declarat că moartea lui Stroici „este o tragedie care ne afectează pe toți și ne determină să nu lăsăm niciodată garda jos când vine vorba de siguranța la locul de muncă”.

„Îmi reînnoiesc apelul ca siguranța la locul de muncă să fie plasată în fruntea agendei politice și să fie alocate resursele necesare pentru ca fiecare muncitor să se poată întoarce acasă la sfârșitul zilei de lucru”, a adăugat el.

Un alt partid de opoziție, Mișcarea 5 Stele, a solicitat crearea unui parchet specializat în siguranța la locul de muncă.

„Într-o țară sănătoasă, Octav, la 66 de ani, nu s-ar fi regăsit pe un șantier de construcții”

Săptămâna trecută, guvernul a aprobat măsuri în valoare de 900 de milioane de euro pentru îmbunătățirea siguranței la locul de muncă, inclusiv stimulente pentru angajatorii responsabili, precum și mai multe cursuri de formare, inspecții și amenzi.

Sindicatele au declarat însă că măsurile nu vor reduce numărul accidentelor cauzate de angajarea de lucrători temporari fără experiență, de subcontractarea licitațiilor și de reducerea costurilor.

Natale Di Cola, liderul CGIL din Roma, cel mai mare sindicat din Italia, a solicitat marți o zi oficială de doliu.

„Astăzi este o zi de durere și furie. Munca înseamnă umanitate, fraternitate și solidaritate, munca trebuie să protejeze viața și să nu o pună în pericol”, a scris el într-un mesaj pe rețelele sociale.

„Într-o țară sănătoasă, Octav, la 66 de ani, nu s-ar fi regăsit pe un șantier de construcții, făcând muncă grea, intensă și periculoasă pentru a-și câștiga existența. Toate acestea trebuie să se schimbe”, a spus Di Cola.

Di Cola a spus că standardele de siguranță la Torre dei Conti ar fi trebuit să fie mai ridicate, având în vedere că era un proiect public, finanțat de UE.

Alte patru persoane au murit luni în accidente de muncă în Italia, a spus el, adăugând: „Pentru Octav și pentru toți ceilalți, vom continua să luptăm pentru ca munca să nu mai fie o cauză de durere și suferință”.

Un proiect de șapte milioane de euro

Corriere Della Sera scrie că acum va fi responsabilitatea Parchetului să stabilească ce s-a întâmplat la locul accidentului, pe baza rapoartelor trimise de Carabinieri și de Inspectoratul Muncii.

Luni au fost deja chestionați muncitori, tehnicieni ai companiei și numeroși martori.

Prefectul Romei, scrie cotidiantul italian, a înființat imediat un centru de criză sub umbrelele restaurantelor situate chiar în fața turnului, în aceleași restaurante în care, cu puțin timp înainte, clienții luau prânzul.

Turnul în care s-a petrecut tragedia era închis din 2007, iar una dintre cele mai mari subvenții din Planul național de redresare și reziliență (PNRR) „Caput Mundi” a fost alocată pentru restaurarea acestuia.

Proiectul are un buget total de 6.900.000 de euro și include consolidarea structurală, restaurarea, instalarea sistemelor electrice, iluminat, instalații de alimentare cu apă, eliminarea barierelor arhitecturale, crearea unui muzeu dedicat celor mai recente faze ale Forumurilor Imperiale, construirea unui centru de servicii pentru zona arheologică centrală, a unei săli de conferințe și a unor spații de expoziție, precum și a unui traseu pentru vizitatori către turn și zona subterană.

„În prezent”, „prima fază a lucrărilor, care a început în iunie 2025, este în curs de desfășurare, cu un cost de aproximativ 400.000 de euro, incluzând îndepărtarea azbestului și lucrările preliminare. Înainte de începerea lucrărilor, au fost efectuate studii structurale, teste de sarcină și prelevări de probe pentru a verifica adecvarea statică a structurii, care au confirmat condițiile de siguranță necesare pentru a continua lucrările la podele”, spune un document oficial citat de Corriere.

Stroici lucra pentru compania EdilErica, specializată în șantiere de construcții și lucrări la clădiri istorice, mai scrie cotidianul italian, care adaugă că rămâne de văzut dacă lucrările de renovare au fost efectuate în conformitate cu măsurile de siguranță la locul de muncă.

Un an până la pensie

Octav Stroici avea 66 de ani și era originar din Suceava. Românul locuia alături de soția și fiica sa în Monterotondo, lângă Roma. El făcea parte din echipa de muncitori care lucra la restaurarea turnului Torre dei Conti, a cărui porțiune s-a prăbușit luni dimineață.

„Grăbește-te, nu mă pot mișca, nu mai suport, salvați-mă”, au fost ultimele cuvinte ale lui Octav, rostite din întuneric către salvatorii care reușiseră totuși să coboare o mască de oxigen către el.

Câteva cuvinte care, pe măsură ce orele treceau, i-au încurajat pe pompierii care au încercat neobosit să ajungă la Octav, săpând chiar și cu mâinile goale.

După 11 ore de angoasă, o licărire de speranță a apărut când românul a fost extras din dărâmăturile turnului Torre dei Conti, corpul său rănit fiind în sfârșit scos de salvatori printr-o gaură foarte îngustă.

Dar, în aplauzele prelungite pentru salvatorii care coborau din macara, starea lui Octav Stroici s-a dovedit imediat a fi foarte gravă. Soția sa, Mariana, asistase toată ziua la operațiunile de salvare, rugându-se. Lângă ea se afla fiica ei, Alina, care sosise din Puglia, notează presa italiană.

Viața lui Octav atârna însă de un fir de ață. A fost scos în viață, dar se află în stare critică. Imediat ce a fost urcat în ambulanță, Octav a primit masaj cardiac. „Să sperăm”, a fost singurul cuvânt pe care i l-a adresat echipa medicală de pe ambulanță.

Scoaterea de sub dărâmături a lui Stroici a fost descrisă drept o realizare excepțională de către pompierii care au lucrat până târziu în noapte. Echipele de salvare au folosit drone și utilaje de îndepărtare a molozului pentru a încerca să ajungă la el, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbușească și mai mult.

„O singură mișcare greșită și totul se prăbușește”, a recunoscut unul dintre salvatorii epuizați, arătând spre interiorul turnului.

Potrivit presei italiene, Octav mai avea doar un an până la pensionare. Ar fi putut cere șomaj, dar în schimb a continuat să lucreze.