Dwayne „The Rock” Johnson a explicat de ce a purtat o fustă la Gala Met

Dwayne „The Rock” Johnson, fotografiat pe 4 mai 2026 la Gala Met din New York, FOTO: Evan Agostini / AP / Profimedia

Actorul american Dwayne „The Rock” Johnson a atras privirile la celebra gală Met organizată la New York, fostul wrestler profesionist alegând să poarte un frac din mohair negru și un papion, asortate cu o fustă plisată în același ton, relatează revista Variety.

Actorul în vârstă de 54 de ani, care a participat la Gala Met din 2026 alături de soția sa, producătoarea de muzică Lauren Hashian, a fost întrebat despre ținută imediat după ce a ieșit de pe covorul roșu.

El a explicat că aceasta, realizată la comandă de designerul Thom Browne, a fost inspirată parțial de cultura polineziană, în care „cei mai masculini bărbați” poartă fuste.

Dwayne „The Rock” Johnson la Gala Met din 2026, alături de soția sa, Lauren Hashian, FOTO: Matt Crossick / Alamy / Profimedia

„Mă simt grozav!”, a spus Johnson când a fost întrebat de reporteri cum se simte purtând o fustă.

„Mai întâi, [echipa lui Thom Browne] a trimis schițele și [a întrebat]: «Hei, o să fie Deej de acord cu fusta asta plisată?» Iar eu am spus: «Uite, în cultura noastră, cultura polineziană, purtăm lavalava, purtăm fuste. Cei mai masculini bărbați, nu că aș fi eu unul dintre ei, dar cei mai masculini bărbați poartă lavalava și fuste»”.

Dwayne „The Rock” Johnson are origini polineziene din partea mamei

Lavalava este o piesă vestimentară tradițională în Polinezia și din alte zone ale Pacificului, precum Samoa sau Tonga. În esență, este o bucată de material înfășurată în jurul taliei, asemănătoare cu o fustă sau un sarong.

Poate fi purtată atât de bărbați, cât și de femei, dar în multe culturi polineziene este o îmbrăcăminte obișnuită pentru bărbați, inclusiv în contexte formale sau ceremoniale.

Johnson are origini polineziene din partea mamei sale, Mataniufeagaimaleata „Ata” Fitisemanu, născută în Samoa. Tatăl său a fost Rocky Johnson, un alt wrestler celebru din Canada, care s-a stins din viață în 2020.

Revista Variety amintește că nu este pentru prima dată când „The Rock” vorbește despre masculinitate. La ediția de anul acesta a CinemaCon, în timp ce promova filmul live-action „Moana” realizat de Disney, el a spus că „adevărata masculinitate” pentru bărbați de toate vârstele înseamnă să le ofere putere femeilor din viața lor.

„The Rock” va putea fi văzut în curând în unul dintre cele mai așteptate filme ale anului

„Eroina poveștii noastre nu este o prințesă. Este o războinică”, le-a spus Johnson celor prezenți la CinemaCon, adăugând că Maui, personajul pe care îl joacă în filmul „Moana”, are rolul de a o ghida și susține pe eroina titulară.

„Toți bărbații, indiferent de vârstă, ar trebui să le ofere sprijin, să le susțină și să le încurajeze pe toate femeile. Asta înseamnă adevărata masculinitate”, a subliniat el.

Filmul live-action „Moana”, tradus de distribuitorul din România drept „Vaiana”, va avea premiera în cinematografe în data de 10 iulie, potrivit Cinemagia. Este considerat unul dintre cele mai așteptate filme pentru toată familia ale anului, având în vedere încasările uriașe de care s-au bucurat cele două filme de animație „Moana” lansate de Disney în 2016, respectiv 2024.

Lungmetrajul lansat cu doi ani în urmă a depășit ușor pragul de încasări de un miliard de dolari. A fost al treilea cel mai popular film al anului respectiv, depășit doar de comedia cu supereroi „Deadpool & Wolverine” și filmul de animație „Inside Out 2” – alte două producții ale Disney.

Johnson și-a dat vocea pentru personajul lui Maui în cele două filme de animație „Moana”. În noul film live-action rolul Moanei va fi jucat de tânăra actriță australiană Catherine Laga’aia, în vârstă de 19 ani. Va fi primul ei major, după ce anterior a jucat doar în 3 episoade ale serialului „The Lost Flowers of Alice Hart” difuzat pe Amazon Prime Video.

Tema ediției din 2026 a Met Gala este „Moda este artă”. Beyoncé este co-președinta evenimentului din acest an, alături de Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour, fosta șefă a revistei Vogue.