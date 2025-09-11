„E ca și cum ai trage cu tunul într-o muscă” / Răspunsul Poloniei la dronele Rusiei a scos la iveală lacune critice ale NATO, spune un general de rang înalt

Avioane de vânătoare F-35 survolând în timpul unei parade militare cu ocazia Zilei Forțelor Armate Poloneze, la Varșovia, Polonia, pe 15 august 2024. Credit line: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „a fost în mod clar o acțiune hibridă combinată: atacul Shahed și activitatea mass-media”, a declarat locotenentul general Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant al Eurocorps, pentru EuroNews.com.

Polonia s-a apropiat mai mult de un conflict deschis decât în orice alt moment de după al Doilea Război Mondial, după ce drone rusești i-au încălcat în mod repetat spațiul aerian, miercuri, forțând desfășurarea de avioane de vânătoare NATO avansate.

Însă, atacul coordonat al Poloniei a scos la iveală lacune critice în sistemele de apărare aeriană la altitudine joasă ale NATO, forțând alianța să utilizeze avioane avansate și costisitoare împotriva unor ținte fără pilot relativ ieftine.

Utilizarea avioanelor F-35 pentru a doborî drone arată că Polonia nu este încă pregătită pentru un război cu drone în masă, a declarat locotenentul general Jaroslaw Gromadzinski, într-un interviu acordat Euronews.com.

„Acțiunea Rusiei, în mod clar provocatoare”

Prim-ministrul Donald Tusk a confirmat cel puțin 19 incursiuni ale dronelor de tip Shahed în apropierea frontierei poloneze, iar acesta a fost primul test masiv al apărării aeriene poloneze de la începutul invaziei rusești în Ucraina, la începutul anului 2022.

Incidentul a combinat atacuri fizice cu campanii sofisticate de dezinformare, care, potrivit lui Gromadzinski, au implicat răspândirea intensă a informațiilor false despre locațiile dronelor în apropierea Varșoviei.

„Am stat treaz toată noaptea. De la ora 2 dimineața, au apărut numeroase informații false răspândite de diverși trolli, care susțineau că dronele ar fi ajuns deja la Ciechanow (la 97 km de Varșovia)”, a declarat generalul. El a mai spus că incursiunea dronelor în spațiul aerian polonez „a fost în mod clar o acțiune hibridă combinată: atacul Shahed și activitatea mass-media”.

Fostul comandant al Eurocorps spune rușii au testat astfel capacitățile de reacție și timpul de răspuns ale Poloniei. „A fost un test important al capacităților noastre”, a spus el.

În ansamblu, generalul a fost optimist în privința răspunsului polonez, în special în ceea ce privește decizia curajoasă de a închide spațiul aerian traficului civil și de a utiliza forțele NATO. „Susțin din toată inima decizia de a permite accesul avioanelor militare, ceea ce a eliminat amenințarea”, a subliniat el.

„Cel mai important lucru este că nu au fost doar avioanele noastre, ci și avioane aliate staționate în Polonia ca parte a bazei lor operaționale. Acest lucru a demonstrat puterea NATO”, a mai spus Gromadzinski.

„Pentru mine, nu este important că am distrus acele drone, asta este ceea ce trebuie să facem fără îndoială. Cel mai important lucru acum este ce vor face diplomația poloneză și aliații”, potrivit generalului. Fără un răspuns ferm din partea întregii alianțe NATO, a adăugat el, „acest lucru va încuraja partea rusă și vom avea drone mai des și mai adânc în țara noastră”.

„O declarație pe o singură voce”

În timp ce ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și-a afirmat disponibilitatea de a apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, Casa Albă și Donald Trump au avut o non-reacție la incident.

Un oficial american a declarat pentru agenția de presă poloneză PAP că Donald Trump intenționează să discute cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Apoi, a venit și un mesaj de la președintele american. „Ce e cu Rusia de încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? A început!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializarea Truth Social.

Generalul Gromadzinski se așteaptă însă la un răspuns coordonat. „Aliații trebuie să se pună de acord în culise asupra tuturor aspectelor și apoi să facă o declarație pe o singură voce”, a spus el. „Aici rezidă puterea diplomației noastre – vom convinge pe toată lumea, în special SUA, să dea un răspuns radical?”.

Problema nu ține atât de mult de acțiunea militară, cât de „intensificarea sancțiunilor, blocadelor, poate închiderea spațiului aerian deasupra Kaliningradului sau consecințe pentru țările care cooperează cu Rusia. Aici se ia întregul pachet de măsuri”, a spus Gromadzinski.

„A trage cu tunul într-o muscă”

O evaluare critică a utilizării avioanelor de vânătoare de ultimă generație pentru războiul cu drone a fost exprimată de fostul comandant al forțelor terestre americane din Europa, generalul Ben Hodges.

„NATO/USEUCOM trebuie să desfășoare exerciții de apărare aeriană, necesare de mult timp, pe întreg teatrul de operațiuni. Utilizarea avioanelor F-35 și F-22 împotriva dronelor arată că nu suntem încă pregătiți”, a scris el într-o postare pe X.

Generalul Gromadzinski a fost de acord. „Este ca și cum ai trage cu tunul într-o muscă. Ar trebui să construim un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, care să țină cont, la cea mai mică altitudine, atât de sistemele cinetice, cât și de cele de bruiaj”, a explicat el.

Cunoașterea caracteristicilor dronelor este esențială și, prin urmare, analiza vitezei, traiectoriei de zbor, razei de acțiune și manevrabilității este crucială pentru o apărare eficientă. „Dronele nu pot fi doar neutralizate, eliminarea cinetică este, de asemenea, esențială”, a mai spus generalul polonez.

O lacună în apărare

Problema apărării împotriva dronelor a devenit evidentă în urmă cu doi ani, când acestea au început să fie utilizate în masă în Ucraina.

„Toate țările au descoperit că aveau o lacună în acest strat inferior de apărare. De aceea, astăzi au fost utilizate avioane, nu am avut de ales”, recunoaște generalul Gromadzinski.

„În mod ideal, ar trebui să avem elemente de recunoaștere la toate nivelurile, dislocate de-a lungul frontierei. Plafonul ridicat al rachetelor este ceea ce planificăm, cel mediu îl avem, dar l-am pierdut pe cel mai jos”, a spus expertul.

În opinia sa, integrarea sistemelor va fi esențială. „Acest plafon ridicat al rachetelor este mai complicat și l-am planificat imediat în construcția sistemului nostru multistratificat, dar am pierdut acest nivel – cel mai jos”, a explicat Gromadzimski.

„Astăzi, un sistem de recunoaștere pentru războiul anti-drone trebuie construit la acest nivel inferior în cel mai scurt timp. Totuși, acesta trebuie integrat în sistemul principal, astfel încât să putem identifica ținta și să indicăm ce ce mijloace să o distrugem”, a mai spus el.

La ce se pricepe Rusia „foarte bine”

Generalul Gromadzinski a insistat că, în această situație tensionată și plină de teamă, ar trebui să se acorde încredere experților, nu influencerilor de pe internet. El a expus și o altă problemă a structurii de apărare a țării: haosul informațional în timpul unei crize.

„Nu avem ceva similar cu STRATCOM, care este o comunicare strategică la nivel guvernamental. Astăzi, o secție de poliție locală a dat informații despre găsirea unei drone. Nu ar trebui să existe astfel de lucruri”, a spus el.

„Ar trebui să existe informații centralizate pentru a evita știrile false. Cetățenii ar trebui să fie conștienți că primesc informații numai din această sursă. Acesta este un război informațional la care Rusia se pricepe foarte bine”, a concluzionat Gromadzinski.