E o idee bună să-ți monitorizezi somnul? Despre cât de eficiente sunt, de fapt, dispozitivele smart care fac asta, în newsletterul Good Tech din 28 ianuarie

Te trezești dimineața, te uiți la ceas sau la telefon și aplicația îți spune: „ai dormit 6 ore și 12 minute, scor 68”. Problema e că tu te simți… ok. Sau invers: te simți obosit, dar aplicația îți arată un scor „excelent”, cu mult somn profund și cicluri bine echilibrate. În doar câteva secunde, senzația ta e pusă sub semnul întrebării de un grafic colorat. Cine are dreptate, corpul tău sau aplicația? În ediția din 28 ianuarie a newsletterului Good Tech, încercăm să răspundem.

Aplicațiile de monitorizat somnul promit control și claritate într-o zonă extrem de intimă, fragilă și importantă: somnul. Îți oferă cifre, scoruri și explicații care par științifice, dar care pot ajunge, uneori, să conteze mai mult decât felul în care chiar te simți când te dai jos din pat.

În ultimii ani, aplicațiile de monitorizat somnul au devenit extrem de populare, odată cu ceasurile inteligente, inelele de fitness și promisiunea că putem optimiza orice aspect al vieții noastre. Somnul, una dintre puținele zone care păreau ferite de productivitate și KPI-uri, a devenit și el măsurabil, analizabil și comparabil.

