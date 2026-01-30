„E parte din conflict”. Rusia spune că UE nu poate avea vreun rol de garant pentru un acord de pace în Ucraina

Uniunea Europeană nu poate acționa ca garant și nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Grușko, relatează EFE și Agerpres.

„Să vorbim despre orice fel de rol de observator sau de garant în cazul Uniunii Europene, având în vedere experiența catastrofală acumulată în ultimii ani și rolul subversiv al UE, este absolut de neimaginat”, a spus oficialul rus, citat de agenția Interfax. „Este de neimaginat și toți înțeleg asta”, a insistat el.

Reacția oficialului rus vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că documentul cu garanțiile de securitate americane pentru Ucraina este pregătit de semnare. Vorbind despre acest subiect în fața Senatului SUA, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că respectivele garanții de securitate pentru Ucraina ar putea include și desfășurarea unor trupe europene pe teren, dar fără trupe americane.

Însă Rusia a transmis deja în mod repetat că respinge orice desfășurare de trupe occidentale în Ucraina, subliniind că tocmai apropierea NATO de granițele ruse este o cauză a acestui război. Mai mult, președintele rus Vladimir Putin și alți oficiali ruși le-au reproșat susținătorilor europeni ai Ucrainei că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe europene de menținere a păcii în Ucraina (în cazul unui acord de pace), plata unor „reparații” de război de către Rusia sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Zelenski a cerut garanții de securitate similare celor oferite de articolul 5 din Tratatul NATO. Dar el nu a oferit detalii despre conținutul documentului cu garanțiile de securitate despre care susține că ar fi acum finalizat. Totuși, potrivit presei occidentale, președintele american Donald Trump ar fi condiționat acordarea de garanții de securitate Ucrainei de retragerea sa totală din regiunea Donbas, o condiție cheie pusă de Putin pentru a opri războiul.