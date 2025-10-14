Echipa cu care Sorin Grindeanu vrea să conducă PSD, după congresul la care e unic candidat la funcția de președinte

Congresul în care PSD își va alege noul președinte și la care Sorin Grindeanu e singurul candidat va avea loc în 7 noiembrie. Printre numele care vor face parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu Manda, șeful Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan și primarul din Galați, Ionuț Pucheanu.

Discuțiile pentru echipa lui Sorin Grindeanu nu sunt încă finalizate, 20 octombrie fiind termenul limită pentru depunerea candidaturilor. Până în 4 noiembrie, fiecare echipă trebuie să elaboreze programul politic cu care va candida la congresul din 7 noiembrie.

Mai multe posturi de prim-vicepreședinți și vicepreședinți în PSD

Luni, în ședința Consiliului Politic al PSD în care a fost stabilită data Congresului, au fost discutate mai multe schimbări în organigrama partidului. Viitoarea conducere va avea 5 posturi de prim-vicepreședinte, față de două, acum, și 20 de vicepreședinți, față de 16 acum. 8 dintre ei vor fi vicepreședinți pe regiuni și 12 vor fi vicepreședinți pe domenii.

Eurodeputatul Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general, care a fost deținută de Paul Stănescu timp de 6 ani, din 2019 și până acum. Claudiu Manda este în prezent vicepreședinte al PSD.

„Viitoarea conducere națională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar și să găsească cele mai bune soluții de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant”, a mai scris Manda, luni, pe Facebook.

Citește și PSD a stabilit ziua când va fi ales următorul președinte al partidului

Pentru cele 5 funcții de prim-vicepreședinte sunt vehiculate numele lui Corneliu Ștefan, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița și actualul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susținut de filiala din Bistrița a PSD.

Pe lângă ei, ar putea obține un post de prim-vicepreședinte și Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, au declarat pentru HotNews surse din partid. La alegerile locale din 2024, Șoldan a câștigat președinția Consiliului Județean Suceava, condus timp de 12 ani de liberalul Gheorghe Flutur. Acum, Șoldan este vicepreședinte al PSD pe dezvoltare regională și locală.

Și Victor Negrescu, unul dintre vicepreședinții Parlamentului European, ar putea obține un post de prim-vicepreședinte în noua echipă a lui Sorin Grindeanu.

Ionuț Pucheanu, primar al municipiului Galați, este acum vicepreședinte al partidului pe regiunea Sud-Est. El ar putea să-și păstreze actuala poziție, dar numele lui este luat în calcul și pentru un post de prim-vicepreședinte.

Din actuala echipă de conducere, își vor păstra funcțiile de vicepreședinți, potrivit informațiilor HotNews, Lia Olguța Vasilescu și Dragoș Benea. Alfred Simonis, președinte al CJ Timiș, ar putea reveni în conducerea partidului într-o funcție de vicepreședinte.

Patru persoane vor părăsi conducerea PSD. Este vorba despre actualii vicepreședinți:

Florin Nicolae Jianu (antreprenoriat, IMM-uri și mediul de afaceri)

Mihnea Costoiu (educație și cercetare)

Victoria Stoiciu (relația cu ONG-uri și dialog civic)

Elisabeta Lipă (sport)

Cei patru vicepreședinți au intrat în echipa de conducere în vara anului 2024, când Marcel Ciolacu a fost reales președinte al partidului.

Nu este clar până acum dacă Mihai Tudose, care acum conduce Consiliul Național al partidului și Gabriela Firea se vor regăsi în viitoarea conducere a PSD.

Cine face parte din actuala conducere a PSD

Echipa cu care Sorin Grindeanu conduce partidul de când a preluat funcția de președinte interimar este cea formată de Marcel Ciolacu. Din ea fac parte:

Daniel Băluță – prim-vicepreședinte

Paul Stănescu – secretar general

Mihai Tudose – președintele Consiliului Național

Florin Nicolae Jianu – vicepreședinte pe antreprenoriat, IMM-uri şi mediul de afaceri

Gheorghe Șoldan – vicepreședinte pe dezvoltare regională și locală

Lia Olguța Vasilescu – vicepreședinte pe muncă și protecție socială

Gabriel Valer Zetea – vicepreședinte pe administrație și infrastructură)

Vasile Dîncu – vicepreședinte pe afaceri europene

Mihnea Costoiu – vicepreședinte pe educație și cercetare

Victoria Stoiciu – vicepreședinte pe relaţia cu ONG-uri şi dialog civic

Elisabeta Lipă – vicepreședinte pe sport

Marian Neacșu – vicepreședinte pe regiunea București-Ilfov

Claudiu Manda – vicepreședinte pe regiunea Sud-Vest

Dumitrița Gliga – vicepreședinte pe regiunea Centru

Laurențiu Nistor – vicepreședinte pe regiunea Vest

Corneliu Ștefan – vicepreședinte pe regiunea Sud

Emil Radu Moldovan – vicepreședinte pe regiunea Nord-Vest

Ionuț Pucheanu – vicepreședinte pe regiunea Sud-Est

Dragoș Benea – vicepreședinte pe reginea Nord-Est

Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru postul de președinte al PSD

Luni dimineață, singurul social-democrat care intenționa să-l contracandideze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte de partid, Titus Corlățean, a anunțat că se retrage din cursă.

„Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condiţiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult”, a spus Corlăţean într-un mesaj video transmis pe Facebook.

Nu este clar dacă Corlățean se retrage doar din cursa pentru șefia partidului sau va pleca și din PSD, însă potrivit unor surse, urmează ca Sorin Grindeanu să aibă o discuție cu el, astfel încât să clarifice poziția sa în partid.

Titus Corlățean reprezenta aripa conservatoare a PSD, iar printre susținătorii lui se numărau senatorul Robert Cazanciuc și Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

În 20 mai, după alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan, Marcel Ciolacu și-a anunțat colegii de partid, într-o ședință la Vila Lac, că renunță la funcția de conducere PSD.

Atunci, social-democrații au avut de ales între Sorin Grindeanu și Daniel Băluță, vicepreședinte al partidului și primar al Sectorului 4. Grindeanu a câștigat președinția interimară a PSD cu 67 la 14 voturi.