Echipajul iahtului magnatului britanic din domeniul tehnologiei Mike Lynch, care s-a scufundat în largul Siciliei cu doi ani în urmă, provocând moartea acestuia și a altor șase persoane, nu știa că ambarcațiunea era vulnerabilă în condiții de vânt puternic, deoarece acest risc nu fusese niciodată evaluat, a constatat joi o anchetă britanică, citată de Reuters.

Iahtul „Bayesian”, lung de 56 de metri, era ancorat în largul localității Porticello din apropierea Palermo când a fost lovit în august 2024 de un curent descendent violent de aer în timpul unei furtuni care l-a împins pe o parte, moment în care a început să ia apă.

Incapabil să revină în poziție verticală, iahtul s-a inundat, s-a răsturnat și s-a scufundat aproximativ 18 minute mai târziu, a transmis Filiala de Investigare a Accidentelor Maritime din Marea Britanie (MAIB).

Lynch, un antreprenor britanic din domeniul tehnologiei supranumit „Bill Gates” al Marii Britanii, sărbătorise cu două luni înainte achitarea sa în toate cele 15 capete de acuzare pentru fraudă, într-un proces legat de vânzarea companiei sale Autonomy către Hewlett Packard.

Acesta se afla pe iaht alături de familie și prieteni, care îl sprijiniseră pe parcursul procesului din Statele Unite.

În urma scufundării vasului au murit de asemenea Hannah, fiica în vârstă de 18 ani a lui Lynch, avocatul său Chris Morvillo și soția acestuia, Neda, bancherul Jonathan Bloomer și soția sa, Judy, precum și bucătarul Recaldo Thomas.

Mike Lynch in 2011, cand era una dintre vedetele in ascensiune ale sectorului tech din Marea Britanie, Foto: Gary Lee / Avalon / Profimedia Images

Anchetatorii stabiliseră încă de anul trecut că iahtul „Bayesian” avea o vulnerabilitate critică

Ancheta preliminară, publicată de autoritățile britanice anul trecut, a constatat că iahtul era vulnerabil în fața vânturilor violente și, cel mai probabil, a fost răsturnat de rafale care au depășit 117 kilometri pe oră.

Noul raport publicat joi de MAIB a arătat că vulnerabilitatea iahtului la acțiunea vântului în timpul deplasării cu motorul nu fusese niciodată evaluată. Din acest motiv, cei 10 membri ai echipajului nu cunoșteau existența unui risc major.

Catargul iahtului, înalt de 72 de metri, și velele strânse au contribuit în mod semnificativ la acest risc, se arată în raport. Documentația tehnică privind stabilitatea ambarcațiunii nu menționa vulnerabilitățile acesteia atunci când era ancorată, cu velele strânse și chila ridicată. Prin urmare, nici proprietarul, nici membrii echipajului nu cunoșteau pericolul.

„Vulnerabilitatea iahtului Bayesian la momentele de înclinare generate de vânt, în condițiile de funcționare cu motorul pornit, nu fusese niciodată evaluată. În consecință, echipajul nu era conștient de existența unui risc critic pentru navă și nu putea ține cont de acesta în desfășurarea activităților sale”, se arată în raport.

Ce spun anchetatorii despre pasagerii care au supraviețuit scufundării navei lui Mike Lynch

Raportul a mai precizat că siguranța celor șase pasageri și a celor nouă membri ai echipajului care au reușit să părăsească iahtul și au fost salvați s-a bazat în mare măsură pe pregătirea, experiența și capacitatea de inițiativă a fiecărui membru al echipajului.

Bayesian a fost construit în 2008 de Perini Navi, un producător italian de iahturi de lux, deținut de compania Italian Sea Group.

Compania a declarat în 2024 că scufundarea s-a produs din cauza unui lanț de erori umane și că, dacă echipajul ar fi închis toate ușile și trapele, ar fi pornit motorul, ar fi ridicat ancora, ar fi coborât chila și ar fi întors iahtul cu prova în direcția vântului, ambarcațiunea nu ar fi suferit nicio avarie.