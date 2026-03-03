Eclipsa totală de Lună sau „Luna Sângerie” are loc astăzi. Unde se poate vedea

Cerul rezervă, marți, 3 martie, un fenomen vizibil din mai multe locuri ale lumii: are loc eclipsa totală de Lună, cunoscut popular sub numele de „Lună Sângerie” datorită nuanței roșiatice pe care o capătă satelitul natural al Pământului.

Faza de totalitate, când Luna devine roșie, este vizibilă din America de Nord și de Sud, Asia de Est, Australia și Noua Zeelandă, potrivit Agerpres.

Fenomenul ceresc nu se vede de pe teritoriul României, deoarece are loc în timpul zilei pentru zona noastră, când Luna se află sub orizont.

Durează aproximativ 5 ore și jumătate în total, faza de totalitate (când Luna devine roșiatică) fiind de aproximativ 58 de minute.

Eclipsa totală de Lună va pioate fi urmărită online grație unei transmiuni făcute de The Virtual Telescope Project.

De ce devine Luna roșie

Luna devine roșie deoarece ea „alunecă” în umbra Pământului, care blochează razele solare, și își pierde treptat strălucirea albă. Singurele raze solare care ajung la Lună sunt ”reflectate și dispersate prin atmosfera terestră”, a explicat Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast.

Lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai scurte decât cele roșii și, prin urmare, sunt mai ușor de dispersat atunci când traversează atmosfera terestră. ”Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanță roșie, culoarea sângelui”, a precizat Ryan Milligan.

Mecanismul eclipselor de Lună se explică prin faptul ca Pământul, fiind un corp opac luminat de Soare, proiectează în urma sa un con de umbră, precum și unul de penumbră. Luna, la rândul sau, neavând lumina proprie, de fiecare dată când pătrunde în umbra Pământului, nu mai este luminată.

După modul cum Luna intersectează, parțial sau total, fie conul de umbră, fie doar cel de penumbră, va avea loc o eclipsă de Lună, parțială sau totală, prin umbră sau prin penumbră, precizează astro-urseanu.ro.

Luna parțială de Lună, vizibilă din România în august 2026

Eclipse de Lună au loc de cel puțin două ori pe an și se produc întotdeauna la faza de Lună Plină, atunci când Soarele este în opoziție cu Luna.

Din România, următoarea eclipsă parțială de Lună se va vedea la 28 august 2026, potrivit astro-urseanu.ro. Următoarea eclipsă totală de Lună, de asemenea vizibilă din România, va avea loc la 31 decembrie 2028.

Precedenta eclipsă totală de Lună ce a putut fi observată de pe întreg teritoriul țării noastre s-a produs la 7 septembrie 2025, cu o durată a totalității de 1 oră și 22 de minute.

De-a lungul secolului XXI, vor avea loc, în total, 228 de eclipse de Lună, dintre care 86 prin penumbră, 57 parțiale și 85 totale. Anii cu cele mai multe eclipse de Lună din secolul nostru, mai exact cu patru eclipse lunare fiecare, sunt: 2009, 2020, 2038, 2056, 2085 și 2096, conform eclipse.gsfc.nasa.gov.

Dincolo de spectaculozitatea acestor fenomene, eclipsele de Lună furnizează specialiștilor date privind atmosfera Pământului, gradul de poluare a acesteia, efectele radiației solare asupra atmosferei și altele, Luna comportându-se ca un ecran pe care putem ”citi” particularitățile atmosferei Pământului.

Eclipsele de Lună sunt folosite și pentru măsurarea vitezei de răcire a scoarței lunare, în intervalul în care aceasta este lipsită de căldura Soarelui, potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu.