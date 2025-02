„Ecografie mamară chiar de la 20 de ani!” Ce investigații consideră esențiale conf. dr. Gabriela Sechel, imagist MedLife, din experiența sa de peste 20 de ani

Grupa de vârstă 40-50 de ani are nevoie de cea mai mare atenție în ceea ce privește investigațiile medicale de prevenție, consideră conf. dr. Gabriela Sechel, medic primar radiologie și imagistică medicală în cadrul Spitalului MedLife Brașov. În acest interval cresc riscurile unor afecțiuni serioase care pot fi tratate eficient și chiar vindecate, cu condiția să fie depistate din timp cu ajutorul investigațiilor imagistice bine efectuate. Însă, în ultimii ani, medicul imagist a observat o scădere sub 30 de ani a vârstei de apariție a unor afecțiuni care, în trecut, erau considerate „ale vârstelor mai înaintate“.

Cu o experiență de mai bine de 20 de ani ca medic radiolog și imagist și de peste 30 de ani la catedră în cadrul Facultății de Medicină a Universității Transilvania Brașov, conf. dr. Gabriela Sechel ne explică de ce consideră esențial ca fiecare persoană să efectueze o ecografie generală încă de la vârste tinere și apoi, investigații specifice în funcție de vârstă, sex și istoric medical.

„Consider că sunt necesare programe coerente de prevenție, care să se adreseze fiecărei grupă de vârstă, programe care să fie susținute pe plan național și să existe obligativitatea cetățenilor de a face analizele și investigațiile imagistice“, spune dr. Sechel.

Ecografia mamară, importantă încă de la 20 de ani

Unul dintre aspectele îngrijorătoare semnalate de dr. Sechel este creșterea incidenței cancerului mamar la femei cu vârste sub 30 de ani. În acest context, medicul recomandă efectuarea unei ecografii mamare începând cu vârsta de 20 de ani și continuarea acesteia anual până la 40 de ani. După această vârstă, se recomandă și mamografia digitală 2D (sau cea cu tomosinteză), mai ales pentru a analiza eventualele microcalcificări care pot sugera apariția cancerului mamar, detaliază medicul imagist. „Am avut cazuri pe care le-am trimis la operație doar pe leziunile evidente pe mamografie, fără să avem leziuni depistate ecografic. Dacă persoanele au țesut mamar fibroglandular abundent, vizibil dens la mamografie, este obligatorie completarea acestei investigații cu ecografia și uneori avem nevoie și de examinare IRM a sânilor, mai ales când există placarde heterogene pe care uneori nu le putem interpreta ecografic. După 50 de ani efectuăm mamografia la doi sau chiar la trei ani, în funcție de aspectul țesutului fibroglandular și antecedentele în familie, iar ecografia o efectuăm alternativ“, a explicat conf. dr Gabriela Sechel.

Ecografia tiroidiană poate depista ușor leziuni suspecte de malignitate

O altă investigație care e bine să fie efectuată preventiv este ecografia tiroidiană, întrucât poate depista devreme nodulii suspecți de la nivelul tiroidei, iar numărul cazurilor de cancer tiroidian este în creștere, semnalează medicul imagist.

„O simplă ecografie tiroidiană poate depista ușor o leziune cu caractere suspecte de malignitate și poate urmări, în funcție de categoria TI-RADS, nodulii în evoluția lor. Sistemul TI-RADS reprezintă prescurtarea de la Thyroid Reporting and Data System, un sistem de cuantificarea a caracterelor ecografice, conceput după modelul sistemului de raportare BI-RADS, folosit în imagistica sânului. Nu totdeauna aspectul ecografic poate sugera cu certitudine o leziune suspectă pentru malignitate, de aceea, este importantă evaluarea histopatologică a leziunilor încadrate în TI-RADS 3 și mai ales 4 și 5. Noi colaborăm împreună cu medicul specialist endocrinolog în alegerea nodulului tiroidian suspect, facem puncții și pot spune că de cele mai multe ori au fost confirmate suspiciunile noastre“, detaliază conf. dr. Sechel.

Importanța investigațiilor imagistice personalizate

De asemenea, ecografiile generale periodice pot fi începute devreme, tot în scop preventiv. „Ecografia este o investigație ce poate fi făcută fără toxicitate inclusiv la copii, gravide, la orice vârstă. De aceea, fiecare persoană ar fi bine să efectueze o ecografie generală anuală, în cadrul controalelor de rutină. Iar în funcție de sex și de posibile patologii endocrine, și o ecografie tiroidiană“, enumeră dr. Sechel.

Totuși, categoria 40-50 de ani rămâne grupa de vârstă către care ar trebui concentrată cea mai mare atenție din punctul de vedere al prevenției, deoarece în acest interval cresc riscurile unor afecțiuni serioase. „Cu cât depistăm din timp o patologie, cu atât putem să o tratăm și să avem o evoluție favorabilă“, subliniază conf. dr. Sechel.

Medicul subliniază că, în funcție de antecedentele familiale, fiecare persoană ar trebui să facă investigații imagistice specifice, pentru a depista din timp eventuale leziuni și a permite un tratament curativ. „De obicei, pacienții ajung la investigații în stadiu tardiv, când noi, împreună cu medicii oncologi, putem doar să mărim durata de supraviețuire, dar nu putem influența uneori apariția inevitabilă a etapei finale“, adaugă medicul.

Dr. Sechel își amintește unul dintre cazurile grave care au marcat-o și care au determinat-o să recomande investigații de rutină efectuate din timp tuturor celor care au în familie antecedente de cancer. „Am avut un pacient de 56 de ani cu antecedente de cancer de colon în familie, care a ajuns la noi deja cu simptomatologie pulmonară și cu determinări secundare hepatice ale unui neoplasm de colon. Dacă ar fi făcut din timp o colonoscopie, ar fi avut șansa de a exista și astăzi. Noi am reușit totuși să mărim supraviețuirea cu aproape 5 ani, deși nu aș fi crezut că va fi mai mare de 3 luni când am depistat boala“, spune dr. Sechel.

„Trebuie să cunoaștem antecedentele pacientului“

Pentru a putea particulariza investigațiile imagistice, este foarte importantă discuția în prealabil cu fiecare pacient în parte, consideră medicul imagist. „Pentru a crește acuratețea unui diagnostic, avem nevoie de aparatură performantă, dar, în plus, avem nevoie și de o experiență vastă ca să putem analiza în ansamblu toate părțile anatomice scanate și să cunoaștem antecedentele pacientului“, spune conf. dr. Sechel.

Satisfacția profesională pentru medicul imagist vine tocmai din a vedea evoluția favorabilă a unor pacienți, cum sunt cei oncologici, „care au trecut prin etape grele, dar care cu speranță și cu ajutorul nostru au avut reușită“. Conf. dr. Gabriela Sechel a participat la numeroase studii clinice pentru cancer pulmonar, de sân, de prostată și de cap și gât, iar rezultatele obținute în cadrul lor i-au dovedit că medicina modernă oferă o șansă reală în cazul unor boli grave, iar medicii imagiști sunt o parte a acestui puzzle.

Tomografia computerizată „din cap până-n picioare“ – utilă sau excesivă?

La polul opus față de pacienții care ajung la investigații în stadii avansate sunt cei extrem de preocupați de propria sănătate, care ar fi chiar dispuși să se expună inutil la un nivel ridicat de iradiere. Conf. dr. Gabriela Sechel a menționat că a întâlnit pacienți care doreau investigații imagistice „din cap până-n picioare“, cum ar fi tomografia computerizată, din teama de a nu avea o problemă serioasă de sănătate, în special cancer. Medicul explică însă că există o responsabilitate față de pacienți în ceea ce privește radioprotecția și că trebuie efectuate doar investigațiile necesare pentru a clarifica diagnosticul, nu în exces, pentru a nu mări doza de iradiere asupra pacientului. Aceste investigații cu adevărat necesare sunt stabilite împreună cu medicii specialiști. „Avem o colaborare foarte bună cu colegii specialiști și cu tehnicienii noștri radiologi și nu repetăm radiografii sau facem examene imagistice în plus pentru că așa dorește pacientul, respectăm decizia medicului specialist, colaborăm cu acesta în interesul pacientului“, precizează medicul.

Inteligența artificială în radiologie

În urmă cu mai bine de 20 de ani, dr. Gabriela Sechel a trecut din sistemul de stat în sistemul privat, la MedLife Brașov, la scurt timp după ce a obținut specialitatea de radiologie și imagistică medicală, pentru că a considerat esențial să dispună de aparatură performantă pentru a-și putea desfășura meseria corect și la standarde înalte. Așadar, tehnologia modernă este un atu important pentru un medic imagist, iar inteligența artificială și noile softuri de analiză a imaginilor dezvoltate în ultimii ani cresc randamentul și precizia investigațiilor. „Am lucrat cu softul Rayscape la CT pentru noduli pulmonari în cazul unor pacienți oncologici. A fost foarte util pentru a aprecia evoluția numerică și a calcula dimensiunea leziunilor țintă, astfel încât oncologul să poată aprecia evoluția pacientului sub chimioterapie. De asemenea, am văzut la Congresul European de la Vienna softuri foarte utile și pentru mamografie: mai ales dacă sânul are o densitate crescută, acestea pot ajuta la marcarea anumitor distorsiuni arhitecturale suspecte care ulterior pot fi confirmate și de medicul specialist. În concluzie, pot spune că inteligența artificială și noile softuri de analiză a imaginilor sunt utile, însă ele nu pot înlocui medicul! Sunt situații particulare în care rezultatele furnizate de aceste softuri nu sunt precise – dacă, de exemplu, leziunile suspecte intră în raport cu anumite formațiuni care pot artefacta imaginea, deci ne ajută dar nu ne înlocuiește“, conchide conf. dr. Gabriela Sechel.

