Economia intră în zona de alertă: stagnare prelungită și inflație persistentă. La cât este prognozat leul în 2026

Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România a stagnat în septembrie 2025, menținându-se la un nivel asociat cu condiții de recesiune, explică economistul Adrian Codirlașu, președintele Asociației care grupează specialiști din domeniul investițiilor.

El mai avertizează că atât nivelul indicatorului, cât și cele două componente ale sale, continuă să arate o economie fragilă, cu riscuri majore venind dinspre politica fiscală.

„Pentru prima oară în acest episod inflaționist, majoritatea analiștilor anticipează o scădere a ratei inflației comparativ cu nivelul actual. Totuși, procesul dezinflaționist va fi lent. Iar politica fiscală rămâne principalul risc pentru inflație și în anul următor”, a declarat Codirlașu.

Economie în stagnare, încredere sub 40 de puncte

Indicatorul general a crescut ușor — doar +0,3 puncte față de august — însă cele două componente ale sale au evoluat divergent:

Condițiile curente au scăzut cu 4,8 puncte, la 38,6

Anticipațiile pe 12 luni au crescut cu 2,8 puncte, la 37,0

Ambele valori rămân mult sub pragul de 50, care separă percepția pozitivă de cea negativă -un semnal clar de pesimism economic.

Inflația rămâne ridicată, dar presiunile se temperează

Analiștii financiari din CFA estimează pentru septembrie 2026 o rata medie a inflației de 7,18%, față de 9,88% în prezent. Deși peste 60% dintre respondenți cred că inflația va scădea, nimeni nu anticipează o revenire rapidă la ținta BNR de 2,5%.

Dezinflația există, dar e lentă — o combinație de cerere încă mare, deficite bugetare ridicate și costuri salariale care cresc mai repede decât productivitatea, mai arată comunicatul CFA România, asociație care reunește pe cei mai titrați analiști financiari.

Leul sub presiune, curs peste 5,18 lei/euro în 2026

88% dintre analiștii CFA anticipează deprecierea leului în următoarele 12 luni. Prognozele medii sunt:

5,1216 lei/euro peste 6 luni

5,1841 lei/euro peste 12 luni

Această tendință reflectă atât presiunile externe, cât și creșterea deficitelor interne și a datoriei publice.

Deficitul bugetar și datoria publică, la cote critice

Cea mai notabilă schimbare din sondaj: anticipațiile privind deficitul bugetar pentru 2025 au crescut puternic, la o medie de 8,6% din PIB – cu aproape un punct peste estimările din exercițiul anterior.

Totodată, datoria publică este proiectată să urce la 59% din PIB în următoarele 12 luni, ceea ce ar apropia România de pragurile de alertă fiscală impuse de UE.

„Deficitul bugetar e principalul risc sistemic. În absența unei consolidări fiscale, presiunea pe curs, pe dobânzi și pe ratingul suveran va continua”, avertizează CFA România.

Creștere economică minimă și riscuri de recesiune

Pentru 2025, analiștii anticipează o creștere economică reală de doar 0,8%, cu un scenariu alternativ — discutat de mai mulți participanți — de intrare tehnică în recesiune.

Randamentele obligațiunilor de stat (în lei) se mențin la niveluri înalte:

7,17% pe termen de 5 ani

7,27% pe termen de 10 ani

Aceste valori sugerează că piețele cer în continuare o primă de risc ridicată pentru a finanța datoria României.

Piața imobiliară: stagnare și evaluări tensionate

61% dintre analiști anticipează stagnarea prețurilor locuințelor în următoarele 12 luni.

Jumătate dintre respondenți consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 46% cred că ele sunt corect evaluate — un semnal de „îngheț” pe piață, după creșterile accelerate din ultimii ani.

Ratingul de țară, sub observație

O întrebare nouă din sondaj a vizat percepția privind riscul de retrogradare a României la categoria „junk” (nerecomandată investițiilor). Rezultatul: 83% dintre analiști cred că România își va păstra ratingul investment grade în următoarele 12 luni — dar marja de siguranță se reduce vizibil.

Indicatorul CFA România este publicat lunar de peste 14 ani și cuantifică anticipațiile profesioniștilor din investiții asupra economiei românești pentru un orizont de 12 luni.

Scorul variază între 0 (lipsa totală a încrederii) și 100 (încredere deplină).

Participanții sunt deținători sau candidați la titlul Chartered Financial Analyst (CFA®) — una dintre cele mai prestigioase certificări financiare la nivel global.

Asociația CFA România reunește peste 270 de membri și 140 de candidați, activând în bănci, fonduri de investiții, autorități de reglementare și companii internaționale.