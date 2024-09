„Producția noastră se strică în pomi și pe câmp, în UE nu este dorită” – Cum influențează politicienii pro-ruși din Moldova percepțiile oamenilor cu informații false

În apropierea alegerilor prezidențiale din 20 octombrie, un narativ al politicienilor proruși prinde viteză în Republica Moldova: produsele din această țară sunt refuzate în Occident și de aceea este nevoie de restabilirea relațiilor cu Rusia, sigura țară unde legumele, fructele sau vinurile moldovenești ar fi binevenite. Cum realitatea este exact pe dos, am vrut să vedem în ce măsură aceste afirmații false prind la oamenii de pe stradă.

„Economia Republicii Moldova nu va supraviețui fără exportul către Federația Rusă”. „În Europa, nimeni nu-și dorește produsele din Moldova, de aceea în țară nu sunt bani”.

În apropierea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, mai mulți politicieni au acordat interviuri presei ruse, de unde au transmis mesajele propagandei Kremlinului.

Deși statisticile oficiale și experții credibili din Republica Moldova arată că, încă din anii 2010, economia țării este orientată către piața europeană, o mare parte din populație este încă vulnerabilă la dezinformarea venită pe canalele rusești.

HotNews a analizat declarațiile recente ale unor politicieni așa-zis „de stânga” din Republica Moldova, le-a comparat cu datele oficiale și apoi a discutat cu mai mulți cetățeni de pe stradă, din Chișinău, pentru a afla în ce măsură aceștia cunosc realitatea.

Fostul președinte Igor Dodon vrea parteneriat strategic cu Rusia

Igor Dodon și Vladimir Putin, Foto: Mikhail Metzel / TASS / Profimedia Images

„Singura șansă pentru Moldova de a rămâne competitivă din punct de vedere economic este un dialog și un parteneriat strategic cu Rusia. Avem nevoie de resurse ieftine și de o piață, iar nimeni în afară de Federația Rusă nu ne poate oferi acest lucru.

Fie Moldova va avea un Guvern care va înțelege acest lucru, și cred că acest lucru se va întâmpla după alegerile prezidențiale și parlamentare, fie Moldova va dispărea pur și simplu și, la un moment dat, va deveni o regiune a României vecine”, a declarat fostul președinte Igor Dodon, la o emisiune de la televiziunea rusească „Pervîi Canal”.

Un alt politician pro-rus, Vasile Bolea, care este liderul unuia dintre partidele afiliate oligarhului Ilan Șor, afirmă cam același lucru. Bolea spune că obiectivul său este să restabilească „relațiile normale” cu Rusia pentru ca Moldova să atingă „un nou nivel de dezvoltare economică”.

„Totul se cunoaște prin comparație. În ultimii patru ani, la putere în țară au fost „eurointegratorii”. Vedem la ce a dus cursul lor. Moldova nu s-a simțit niciodată atât de rău. Industria și agricultură distruse. (…) Așa cum odinioară URSS a ajutat la reconstrucția Moldovei distruse după Marele Război pentru Apărarea Patriei. Nu va fi ușor, dar vom reuși”, a scris Bolea pe pagina sa de Facebook în data de 16 august.

„Covor roșu” pentru investitorii ruși

Cu altă ocazie, într-o emisiune la postul de radio Sputnik, politicianul a mai afirmat:

„Trebuie să asigurăm toate condițiile pentru venirea investitorilor ruși în Moldova. Trebuie să atragem acești investitori și să nu împiedicăm activitatea lor.

Deoarece afacerile găsesc întotdeauna o modalitate de a crea lanțuri logistice și de a transporta diverse produse. Afacerile rusești în Moldova vor permite dezvoltarea legăturilor cu partenerii lor și în Uniunea Europeană”.

Bolea și Dodon sunt doar două exemple de politicieni care răspândesc astfel de mesaje în Republica Moldova.

Date oficiale: România, principalul partener al Republicii Moldova

În realitate, datele Biroului Național de Statistică arată că 65% din exporturile Republicii Moldova în perioada ianuarie – iunie 2024 au fost către Uniunea Europeană și doar 7,9% către țările CSI (Rusia, Belarus etc).

Pe țări, clasamentul arată așa: România (31,7%), Ucraina (8,7%), Italia (6,9%), Turcia (6,5%), Germania (5,7%), Cehia (5,2%), Polonia (4,2%) și Rusia (3,8%).

În top 3 produse exportate de Republica Moldova se află: mașini și aparate electrice – 16,6%, cereale și preparate pe bază de cereale – 12,8% și legume și fructe – 12,7%.

Rușii au fost cei care au impus embargou produselor moldovenești, nu invers

Crama Mileștii Mici, Republica Moldova. FOTO: dpa picture alliance / Alamy / Profimedia

Expertul economic Viorel Gârbu susține că Rusia și-a diminuat singură cota din exporturile moldovenești ca urmare a propriilor decizii de impunere a embargoului pentru vin și, ulterior, pentru producția agricolă din aceasta țară.

„După embargourile din anii 2010, exporturile în Rusia au fost diminuate și s-au căutat alte piețe pentru export. Dar a fost o dinamică mai degrabă pozitivă, nu am avut o scădere masivă. Ne-am reorientat, iar produsele sunt exportate pe piețele din UE. Iar explicația este inclusiv în politica monetară și referința leului moldovenesc la dolar și euro”, a declarat Viorel Gîrbu pentru HotNews.

La rândul său, analistul economic Veaceslav Ioniță a scris pe blogul său că în februarie 2023 a fost atins maximul exporturilor moldovenești când au ajuns la valoarea anuală de 4,35 miliarde dolari, dar că valoarea acestora a mai scăzut în ultima perioadă, acum fiind la 3,8 miliarde dolari.

Experiment pe străzile din Chișinău: ce au înțeles oamenii din afirmațiile prorușilor

Deși datele publice arată fără dubiu faptul că economia moldovenească este în creștere, fără implicarea Rusiei, și că produsele moldovenești sunt cumpărate de țările din UE, propaganda politicienilor pro-ruși continuă să bulverseze mințile oamenilor.

Am vrut să vedem ce știu oamenii despre acest subiect și am ieșit pe străzile din Chișinău să stăm de vorbă cu ei. Mulți au refuzat, iar din cei care ne-au spus o opinie am selectat câteva idei comune:

– „Producția noastră (agricolă) se strică pe câmpuri și în pomi, nu se mai exportă atât de mult ca în trecut. Trebuie să avem relații economice cu toate țările, Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, pentru ca economia să crească, nu să scadă cum se întâmplă în prezent”.

– „Practic nu avem bani în țară. Anterior, când Moldova a colaborat cu Rusia, majoritatea fructelor și legumelor noastre se duceau acolo, dar acum în țările europene, de asemenea, sunt legume și fructe. Din acest motiv, ei nu vor produsele noastre.”

-„Trebuie să fim în relații bune cu toți, inclusiv cu Federația Rusă”.

– Eu sper că oleacă din marfa noastră să ajungă și în Rusia, acolo sunt și moldoveni, ei cer producția noastră. Sper să ajungă ceva și acolo (n.r. – în realitate, Rusia a fost cea care a introdus un embargo pe produsele moldovenești)”.

– „Trebuie dezvoltate relații comerciale în toate direcțiile, atât cu Rusia, cât și cu Vestul. Eu cred că economia țării a avut de suferit din cauza scăderii volumului de export în Rusia, pentru că piața de desfacere de bază totuși a fost Rusia. Îmi pare foarte rău că relațiile s-au stricat”.

Am întâlnit și oameni care au fost în România și au putut vedea produse moldovenești pe rafturile din magazine.

– „Locuiesc în prezent în Iași și văd în magazinele de acolo produse din Republica Moldova. În ceea ce privește relația cu Rusia, știm că am avut relații mai bune, dar Republica Moldova a pus embargou pe produsele pe care le exportam acolo (n.r. – în realitate, s-a întâmplat exact invers)”.

– „Știu că Uniunea Europeană și România sunt în top, probabil că exportul în Federația Rusă a scăzut dramatic, se vede asta și din politica externă pe care o avem. Probabil că mai exportăm fructe și legume și în Kazahstan și Belarus (n.r.- în realitate, Belarus este pe locul 10 în topul țărilor unde ajung mărfurile moldovenești cu 2,5%, Kazahstan nu se află în acest clasament)”.

– „Dacă ne vom uni cu Europa, poate se vor termina războiul și sărăcia. Ce relații pot fi cu Rusia, dacă ei au stârnit războiul?”, a fost concluzia unei femei.