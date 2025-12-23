Economia Rusiei în fața unui an crucial. „Nu vreau să mă gândesc la continuarea războiului”

Economiştii spun că poziţia Rusiei este mai slabă ca niciodată, pe măsură ce Kremlinul cheltuie cea mai mare parte a rezervelor de numerar şi a fondurilor împrumutate, informează agenţia de presă Ukrainski Nationalni Novini (UNN) din Ucraina, citând un articol apărut în publicaţia Washington Post (WP).

Noile sancţiuni dure contra sectorului petrolier rusesc ar putea duce la o criză economică anul viitor. În pofida declaraţiilor preşedintelui Donald Trump că Rusia are un avantaj în războiului contra Ucrainei, economiştii susţin că poziţia Rusiei este mai slabă ca niciodată şi probleme majore se întrevăd în viitor, transmite Agerpres.

Perspectivele Rusiei doar se vor înrăutăţi, noile sancţiuni dure contra sectorului petrolier al ţării vor exacerba lipsa fondurilor, ceea ce ar putea duce anul viitor la o criză bancară, chiar dacă Vladimir Putin menţine o atitudine dură în negocierile pentru încheierea războiului.

„O criză bancară este posibilă, o criză provocată de neîndeplinirea obligaţiilor de plată este posibilă. Nu vreau să mă gândesc la continuarea războiului sau escaladare”, a afirmat pentru Washington Post un oficial rus sub protecţia anonimatului.

Publicaţia atrage atenţia că noile sancţiuni impuse de Trezoreria SUA celor mai mari companii petroliere din Rusia – Rosneft şi Lukoil – sporesc presiunile asupra bugetului şi asupra sectorului energiei, Moscova fiind forţată să vândă ţiţeiul cu discounturi semnificative, mai mult de 20 de dolari pe baril.

Industria petrolului şi a gazelor intră în criză, iar cele mai recente sancţiuni accelerează acest proces, a apreciat Craig Kennedy de la Centrul Davis pentru studii ruseşti şi eurasiatice la Universitatea Harvard.

În acelaşi timp, în pofida sporirii dificultăţilor financiare, cei mai mulţi reprezentanţi ai elitei ruseşti nu se aşteaptă la proteste sociale masive sau la un impact semnificativ al crizei economice asupra deciziilor politice ale Kremlinului. Aşa cum şi experţii apropiaţi de Guvern admit, 2026 ar putea fi primul an cu adevărat dificil al războiului pentru Rusia din punct de vedere economic.

Conform Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, cheltuielile militare ale Rusiei în primele nouă luni din acest an au ajuns la 11.800 miliarde de ruble, de patru ori mai mult decât în 2021. Războiul costă 43,4 miliarde de ruble pe zi, absorbind 44% din impozitele federale.