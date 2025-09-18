Rusia trebuie să ia zilele următoare o decizie crucială privind economia / Mai are doar o soluție, altfel „ar fi ca și cum ai tăia un purceluș”

Ședință pe buget la Kremlin -Guvernatoarea Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, ministrul Economiei, Maxim Reșetnikov, prim-ministrul Mihail Mișustin, Vladimir Putin, adjunctul șefului de cabinet al Biroului Prezidențial, Maxim Oreșkin, și ministrul Finanțelor, Anton Siluanov.. Foto: Vyacheslav Prokofiev / AFP / Profimedia

Kremlinul nu are altă soluție pentru a ține sub control deficitul bugetar decât să crească TVA, în ciuda promisiunilor președintelui Vladimir Putin că nu vor mai fi mărite taxe, au declarat patru surse Reuters, confirmând informațiile – tot pe surse – ale publicației ruse independente The Bell.

Enormele cheltuieli militare ale Rusiei pentru războiul din Ucraina a creat o problemă bugetară majoră, scrie The Bell. O decizie finală nu a fost luată încă, dar la acest moment nu se întrevede o altă soluție ca să se „închidă” bugetul, chiar și dacă se va mai tăia din cheltuielile militare, au spus sursele publicației ce a fost declarată „agent străin” de Moscova.

Decizia trebuie luată repede, întrucât proiectul de buget urmează să fie prezentat parlamentului pe 29 septembrie. Componentele sale cheie sunt convenite în prealabil cu Putin și este puțin probabil să fie modificate în mod semnificativ în timpul dezbaterii parlamentare oficiale.

Un semnal important a fost dat zilele trecute de fostul președinte Dmitri Medvedev a calificat proiectul de buget pentru 2026, aflat în prezent în pregătire, drept un buget „de război” și a afirmat că cheltuielile sociale, inclusiv sprijinul acordat veteranilor conflictului din Ucraina, nu trebuie sacrificate pentru a echilibra finanțele.

Rusia, aflată în al patrulea an de război în Ucraina, a majorat deja în acest an impozitele pe veniturile personale și pe profit, dar guvernul a fost nevoit să tripleze estimarea de deficit bugetar federal la 1,7% din PIB încă din luna mai.

Acum se preconizează că va depăși și această țintă. Ținta de deficit pentru 2026 – de 0,9% -, inclusă în legea bugetului de anul trecut, pare, de asemenea, că va fi depășită.

„Nu mai e nimic de tăiat”

Patru surse apropiate guvernului au confirmat pentru agenția de presă internațională informațiile The Bell potrivit căruia guvernul discută majorarea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% pentru a reduce deficitul.

„Cum poate fi redus deficitul respectând în același timp regula bugetară? Numai prin creșterea impozitelor, deoarece nu mai există aproape nimic de tăiat, nici din cheltuielile militare, nici din cheltuielile sociale”, a declarat una dintre surse.

TVA a reprezentat 37% din veniturile bugetului federal în 2024, iar posibila majorare a acesteia ar putea reduce la jumătate deficitul prognozat pentru 2026.

Economia Rusiei a continuat să crească în ciuda înăspririi sancțiunilor occidentale în legătură cu războiul din Ucraina. Cu toate acestea, se preconizează că avansul PIB va încetini la aproximativ 1% de la 4,3% anul trecut, iar inflația rămâne peste 8% într-o țară în care o mare parte din forța de muncă și 40% din venituri sunt acum destinate apărării și securității.

„Este ca și cum ai tăia un purceluș”

Cheltuielile guvernamentale sunt principalul motor al creșterii economice în Rusia, iar având în vedere nemulțumirea exprimată de Putin față de încetinirea economică și necesitatea de a continua finanțarea războiului de uzură din Ucraina, este puțin probabil să se recurgă la reduceri de cheltuieli.

Putin, care în 2024 s-a angajat să nu aducă modificări majore sistemului fiscal până în 2030, în urma majorărilor de impozite introduse în 2025, a cerut guvernului, pe 5 septembrie, să crească veniturile prin productivitate mai mare, nu prin impozite.

Sursa care a afirmat că există puțin spațiu pentru reduceri în bugetul federal a susținut că cheltuielile militare nu pot fi reduse, iar mici reduceri în cheltuielile socială nu ar ajuta prea mult.

„Este ca și cum ai tăia un purceluș – multă gălăgie, dar fără prea mare folos. Dacă am putea reduce o mie-două de miliarde de ruble, sigur, dar nu poți reduce sume atât de mari, pur și simplu nu există. Poți reduce câteva milioane, poate câteva sute de milioane”, a spus sursa. (1.000 de miliarde de ruble reprezintă aproximativ 10 miliarde de euro)

Banca Centrală a Rusiei nu are nici ea spațiu de manevră

Creșterea cu două puncte procentuale a TVA-ului în 2019 a contribuit cu 0,6 puncte procentuale la inflația din acel an, potrivit băncii centrale, care s-a angajat să reducă inflația la jumătate pentru a o readuce la ținta de 4%.

Cu toate acestea, guvernatorul băncii centrale, Elvira Nabiullina, a susținut cu prudență o creștere a impozitelor, afirmând după ședința consiliului din 12 septembrie că este mai bine să se obțină venituri suplimentare decât să se mărească deficitul.

Ea a legat dimensiunea deficitului de capacitatea băncii centrale de a reduce în continuare dobânda-cheie de la nivelul actual de 17%, un nivel pe care economiștii îl consideră prea ridicat pentru a relansa creșterea economică.

Putin a afirmat că nivelul scăzut al datoriei Rusiei îi permite să împrumute mai mult și că nu trebuie să se teamă de noi datorii, dar dobânzile chiar și pentru guvern sunt în jur de 13%, cheltuielile cu dobânzile urmând să atingă 2% din PIB în 2025.