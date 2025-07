Economiști români și străini de top se reunesc timp de două zile la Iași, unde are loc conferința anuală ERMAS

Timp de două zile, începând de miercuri are loc la Iași, cea de-a 11-a ediție a conferinței ERMAS (Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul Economic din Străinătate), organizată în parteneriat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Banca Națională a României și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Evenimentul reunește, încă o dată, economiștii români din străinătate, dar și pe cei internaționali. Printre keynote speakerii invitați din acest an se numără nume de referință din cercetarea economică globală, precum Renee Adams (University of Oxford), Michela Giorcelli (University of California), Silvia Goncalves (McGill University).

În fiecare an, ERMAS aduce și (cel puțin) un keynote speaker român, iar anul acesta invitatul special este Ioana Marinescu (University of Pennsylvania).

Conferințele ERMAS, care au debutat în 2014, oferă un cadru dinamic de dezbatere și schimb de idei economice relevante în peisajul economiei mondiale actuale, contribuind totodată la consolidarea comunității academice.