Edi Iordănescu, îndemn către suporteri înainte de EURO 2024 – Ce a spus despre prelungirea contractului

Naționala de fotbal a României va mai disputa două partide de pregătire înainte de Campionatul European din Germania, cu Bulgaria (4 iunie) și Liechtenstein (7 iunie), iar selecționerul Edi Iordănescu a oferit noi declarații cu privire la turneul final din această vară.

Edi Iordănescu: „Este momentul să încercăm să facem front comun pentru România”

Luni, prin intermediul FRF TV, selecționerul echipei naționale de fotbal a României a susținut o conferință de presă, în care a discutat despre pregătirea pentru Campionatul European din Germania.

„Pregătim Euro cu maxim entuziasm, bucurie, dar şi o doză foarte mare de responsabilitate. Vom trece la următorul nivel.

Am arătat să suntem suficient de competitivi să ne calificăm la Euro după opt ani, acum trebuie să facem pasul spre următorul nivel, să mai scriem o pagină în istoria naţionalei.

Este momentul să încercăm să facem front comun, toată lumea, suporterii, jurnaliştii, şi să facem din nou cinste pentru România.

E un grup cu caracter, cu inimă, cu suflet, ne-am dorit disciplină şi în afară şi în teren. Am încercat să-mi protejez jucătorii. La prima mea acţiune am avut vreo 10-12 cereri de învoiri..câteva ore, probleme personale.

În momentul de faţă totul este la polul opus. Am avut cereri de la jucători să vină mai repede la naţională. Nu m-a surprins, ştiu ce caracter am. Presiunea acum este mai frumoasă ca oricând. Ai două variante, ori te laşi copleşit de ea, ori o valorifici.

Din punct de vedere emoţional, eu şi echipa suntem pregătiţi. Prin comparaţie cu adversarele noastre, suntem cei mai lipsiţi de experienţă. Trebuie să compensăm cu energie, cu suflet mare, să pregătim echipa ca impactul cu miza şi ce se întâmplă acolo, să fie cât mai mic.

Avem doi jucători cu probleme medicale, se fac eforturi să-i recuperăm, şi mai sunt alte două cazuri, veţi vedea mâine. Sunt doi jucători în plus, dar unul este portar, există posibilitatea să apelăm la alţi jucători. Avem o listă în acest sens.” – a declarat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu: „Personal nu este o prioritate contractul meu, ci turneul final”

Edi Iordănescu a vorbit în cadrul conferinței de presă și despre contractul său, care este scadent la finalul Campionatului European.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a subliniat că pentru el, prioritar este turneul final și nu contractul pe care îl are cu naționala României.

„Focusul meu este pentru cele două meciuri amicale, avem două testări de importanţă foarte mare şi trebuie să ne concentrăm acolo. În ceea ce mă priveşte, pentru mine personal nu este o prioritate contracul meu, ci turneul final.

Asta e provocarea numărul 1, să fim cea mai bună versiune a noastră. Sigur că este important contractul meu, au fost mai multe discuţii, este foarte clar ce aşteaptă de la mine federaţia, este clar ce resurse are la dispoziţie pentru a ne ajuta.

Am fost foarte mulţumit de tratamentul federaţiei, am simţit suport, încredere, preocupare de a ne pune la dispoziţie ce am avut nevoie. Şi noi am livrat şi am îndeplinit obiectivul.

Rămâne provocarea ca toate aceste elemente să fie puse într-un contract şi să se găsească cea mai bună soluţie. Prioritate rămâne pregătirea, îmi doresc să rămân la naţională, cu încredere, entuziasm, dar nu depinde doar de mine.

Contează şi Euro, vreau şi reconfirmarea echipei. Mi-a plăcut cum au răspuns zilele astea, dar ce se va întâmpla nu depinde doar de mine. Banii au fost ultima problemă, altele contează. Nu am avut oferte pentru că mintea mea şi gândurile mele nu au fost la asta. Echipa naţională a avut exclusivitate.” – a încheiat acesta.

Programul României la EURO 2024

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00)

Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00)

Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00).

*Partidele vor fi LiveBLOG pe HotNews.ro.

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Polonia

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Ucraina

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Georgia.