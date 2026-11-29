Vremea nefavorabilă din weekend a avut și un avantaj pentru țara noastră în sectorul energetic.

România a exportat mai multă energie electrică decât a importat sâmbătă, 28 noiembrie, datorită vântului puternic care a făcut din parcurile eoliene principala sursă de curent a țării, conform datelor Sistemului Energetic Național, centralizate de platforma monitorenergie și analizate de Ziarul Financiar.

Sâmbătă după-amiază, în jurul orei 16:45, țara noastră producea aproximativ 8.200 MW, în timp ce consumul intern era de 7.741 MW, potrivit sursei citate. Surplusul de circa 450 MW a fost trimis la export.

Situația de sâmbătă a fost complet schimbată față de ziua precedentă, când România a fost nevoită să importe 1.745 MW.

Astfel, producția internă a crescut de la o zi la alta cu aproape 1.600 MW, iar consumul a scăzut cu aproximativ 600 MW.

România exportă energie și duminică la prânz

Și duminică la prânz centralele eoliene produc 3.125 MW, ceea ce înseamna mai mult de o treime (36,7%) din total energiei produse în țara noastră, o cantitate asemănătorare cu cea din ziua precedentă, potrivit datelor Sistemului Energetic Național văzute de HotNews.

În continuare turbinele eoliene produceau mai mult decât ambele reactoare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă (15,7) şi hidrocentralele (13,2%) la un loc.

Duminică, la ora 13.30, România exporta 2.194 MW din producția totală de 8.516 MW. Cea mai mare cantitate mergea către Republica Moldova, urmată de Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina.

În ceea ce privește prețul din Europa la energie electrică, România pe locul 11 din 26, de la cel mai scump, 186 de euro / MW. Clasamentul este condus de Serbia, Belgia și Irlanda, cu peste 280 euro / MW. Cel mai ieftin este în Finlanda, prețul fiind de trei ori mai mic decât la noi în țară, de 61 euro / MW.

Duminică, până la ora 20, este în vigoare un cod galben de vânt. În intervalul menționat, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.

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