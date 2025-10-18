Egiptul, favorit să conducă o forță internațională de stabilizare în Gaza. În plan apare și un fost lider occidental, vizat pentru un rol-cheie în noul consiliu pentru pace

Această fotografie, realizată de la granița Israelului cu Fâșia Gaza, arată fumul care se ridică în urma bombardamentelor israeliene asupra teritoriului palestinian asediat, pe 16 septembrie 2025. Credit line: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

O rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, susținută de Europa și Statele Unite, care să ofere viitoarei forțe internaționale de stabilizare atribuții ferme pentru a controla securitatea în Fâșia Gaza, este în pregătire, au declarat diplomați, cu așteptarea clară că Egiptul va prelua conducerea acesteia, notează The Guardian.

Statele Unite insistă ca această forță să aibă un mandat ONU, fără a fi însă o misiune clasică de menținere a păcii sub egida ONU, și să opereze cu atribuții similare trupelor internaționale desfășurate în Haiti pentru combaterea bandelor înarmate.

Turcia, Indonezia și Azerbaidjan sunt, alături de Egipt, luate în calcul ca principalii contributori de trupe.

Egiptul este în continuare consultat cu privire la posibilitatea ca forța să fie o operațiune condusă integral de ONU.

Nu se așteaptă ca trupe europene sau britanice să participe, însă Marea Britanie a trimis consilieri într-o mică celulă operată de SUA în interiorul Israelului, care lucrează la implementarea celei de-a doua faze a planului în 20 de puncte elaborat de președintele american Donald Trump.

Marea Britanie subliniază că obiectivul final este crearea unui stat palestinian, care trebuie văzut, în cele din urmă, ca un singur teritoriu ce include Cisiordania și Ierusalimul de Est.

Londra antrenează deja un contingent al poliției palestiniene, însă, potrivit propunerii, forța internațională ar urma să preia rolul principal în materie de securitate.

Dacă această forță se dovedește eficientă, Israelul va continua retragerea. Totuși, autoritățile israeliene insistă că își vor păstra o amplă zonă tampon aflată sub control israelian, pentru a se proteja de noi atacuri ale Hamas.

Dezarmarea Hamas, etapa „cea mai dificilă”

Diplomații britanici admit că dezarmarea Hamas va fi cea mai dificilă etapă și spun că Marea Britanie contribuie cu idei inspirate din procesul din Irlanda de Nord, unde armele IRA și cele aflate sub controlul grupărilor protestante au fost scoase din uz, inclusiv printr-un organism independent de verificare.

Este probabil ca Hamas să predea arme doar unei structuri conduse de palestinieni, pentru a evita percepția unei capitulări, însă terțe părți ar putea fi folosite pentru verificarea procesului în fața Israelului. Cel mai probabil, procesul va începe cu dezafectarea armamentului greu și a lansatoarelor de rachete ale Hamas, în timp ce problema mult mai sensibilă a armelor individuale deținute de brigăzile Hamas ar urma să fie amânată.

Tony Blair, vizat pentru un rol-cheie într-un viitor „consiliu pentru pace”

Marea Britanie pare să sprijine pe deplin ideea ca fostul premier Tony Blair să facă parte dintr-un consiliu numit în planul lui Trump „board of peace” care ar urma să supravegheze activitatea unui comitet format din 15 tehnocrați palestinieni.

Tony Blair, acuzat că a destabilizat Orientul Mijlociu prin sprijinul acordat invaziei americane în Irak din 2003, a primit însă sprijin influent din partea actualului premier irakian, Mohammed Shia’ al-Sudani.

„Tony Blair este o persoană acceptată de irakieni și un prieten, dat fiind că a contribuit, alături de președintele Bush, la decizia de a merge la război și de a răsturna regimul lui Saddam Hussein. Este un bun prieten al irakienilor, ne vizitează des și am întâlniri cu el. Cu siguranță îi dorim succes în această misiune și îl vom sprijini”, a declarat liderul irakian într-un interviu pentru CNBC.

Locul lui Blair în consiliul care va fi condus de Donald Trump ar urma să fie clarificat în a doua săptămână din noiembrie, când Egiptul va găzdui, la Cairo, o importantă conferință pentru reconstrucția Gazei, menită să mobilizeze un fond internațional de donatori și finanțare privată. Regatul Unit consideră că suma necesară, estimată la peste 67 de miliarde de dolari (aproximativ 50 de miliarde de lire sterline), este atât de mare încât va fi nevoie atât de investiții private, cât și de contribuții din partea statelor din Golf.

Autoritatea Palestiniană spune că este „într-un proces real de formare statală”

Oficialii recunosc că relația exactă dintre Autoritatea Palestiniană (PA) și consiliul pentru pace trebuie clarificată.

Miercurea viitoare, se așteaptă ca Curtea Internațională de Justiție (CIJ) de la Haga să se pronunțe împotriva Israelului pentru întreruperea oricărei cooperări cu agențiile ONU de ajutor umanitar, inclusiv cu principala agenție palestiniană, Unrwa.

Cererea pentru un aviz consultativ al CIJ, inițiată de Norvegia și susținută printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, va oferi judecătorilor ocazia să reafir­me că Israelul, ca putere ocupantă, are obligația legală de a asigura ajutor pentru populația din Gaza, obligație pe care, potrivit acuzațiilor, nu a respectat-o.

Ministrul de externe al Autorității Palestiniene, Varsen Aghabekian, a declarat că PA a învățat din greșelile trecutului și că se află acum într-un proces real de formare statală. Vorbind la o conferință organizată la Napoli de think tank-ul italian IPSI, ea a spus că una dintre cele mai importante schimbări este legată de programa școlară.

Totuși, a adăugat: „Putem dezvolta acea programă la cele mai înalte standarde din lume, dar dacă elevii care o învață continuă să trăiască sub o ocupație apăsătoare, le va oferi asta o perspectivă a păcii? Nu. Ceea ce le va oferi o narațiune a păcii, și îi va face să o interiorizeze, este momentul în care copiii nu se mai confruntă zilnic cu puncte de control, umilință, copaci smulși, ferme incendiate și tați uciși.”