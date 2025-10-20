Eleganța trecutului revine: obiecte de artă decorativă realizate de furnizorul Casei Imperiale Ruse și de maeștri europeni, în licitație la Artmark

Licitația de Lichidare a unei Colecții de Artă Decorativă readuce în atenție farmecul obiectelor care au definit rafinamentul european al secolelor trecute. Într-o epocă în care estetica pare adesea eclipsată de ritmul cotidian, această selecție reamintește rolul artei decorative ca punte între tradiție, meșteșug și identitate culturală.

Noul eveniment dedicat artei decorative de la Artmark reunește piese cu valoare istorică și estetică excepțională, provenite din școli și ateliere europene de prestigiu. Mobilierul cu detalii sculpturale fine, argintăria cu ornamente elaborate, vasele din porțelan și cristal, candelabrele și micile sculpturi compun o incursiune în eleganța aristocratică a secolelor XVIII–XX.

Printre cele mai spectaculoase loturi se numără tabachera „Lev Tolstoi”, realizată în 1908 de renumitul atelier rusesc Khlebnikov, furnizor al Casei Imperiale – o raritate din argint fin, gravată și emailată cu rafinament, ce are în eveniment un preț de pornire de 900 de Euro. Fondat în 1867 la Moscova, Atelierul Khlebnikov era unul dintre cei mai prestigioși producători de argint ai Imperiului Rus, la același nivel cu Fabergé. Era specializat în obiecte de protocol, dar și în piese comemorative, dedicate marilor personalități culturale ale epocii. În 1908, Rusia sărbătorea 80 de ani de la nașterea lui Lev Tolstoi (1828–1910), figură monumentală a literaturii universale. În acel context, mai multe ateliere de lux din Moscova și din Sankt Petersburg (Khlebnikov, Ovchinnikov, Sazikov, Fabergé) au produs obiecte decorative dedicate scriitorului, considerate omagii artistice — tabachere, medalii, plachete, cutii de bijuterii — gravate sau emailate cu chipul său și inscripționate cu numele „Лев Толстой”.

O inedită prezență în același eveniment este și un carnet de bal din argint parțial aurit, decorat cu email champlevé (de la 1890), un adevărat simbol al eleganței Belle Époque, care are un preț de pornire de 1.200 de Euro. De asemenea, impresionează și o pereche de lămpi în manieră Empire, din marmură cu monturi de bronz doré, ce ilustrează fastul francez de sfârșit de secol XIX și intră în licitație de la prețul de 2.500 de Euro. Iar sfeșnicele Brandimarte, din argint aurit, splendid ornate cu motive marine și fleur-de-lis, cântărind aproape 8 kg de argint, au un debut modest în ceea ce privește prețul: 8.000 de Euro. De altminteri, regula prețului de pornire în această licitație, desemnată drept lichidativă de colecție, este ca majoritatea pieselor importante din argint, realizate de meșteri cunoscuți și ateliere celebre, să pornească în licitație de la (sau de sub) prețul argintului, urmând ca diferența să o facă în licitație preferințele sau priceperea colecționarului la vechimea, stilistica și rafinamentele prelucrării și decorării acestuia.

Toate aceste obiecte de artă decorativă, alături de alte peste 150 de splendori, pot fi admirate în expoziția dedicată licitației, la Galeriile Artmark, până la data evenimentului, 28 octombrie (ora 18.00). Expozițiile casei sunt disponibile publicului zilnic, de luni până duminică, mereu cu intrare liberă, în intervalul orar 10.00-20.00. Pot participa la licitație, atât la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe Platforma Artmark Live, toți cei care au un cont de colecționar activ pe artmark.ro.

Articol susţinut de A10 by Artmark