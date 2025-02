Elena Lasconi a început strângerea de semnături pentru a candida la prezidențiale. „Eu nu mă predau”

Președinta USR, Elena Lasconi, a anunțat marți, într-un newsletter trimis de USR prin e-mail abonaților, că a început strângerea de semnături pentru candidatura sa la prezidențialele din luna mai.

„România are nevoie de noi mai mult ca niciodată. Am câștigat încrederea voastră, am ajuns în turul 2 al alegerilor prezidențiale, dar o mână de oameni au decis altceva. Alegerile au fost anulate. Iar de atunci, nu ni s-a explicat, cu dovezi, de ce. Dar eu nu mă predau. Și știu că nici tu nu o faci”, a transmis Lasconi.

„De astăzi, începem din nou strângerea de semnături pentru candidatura mea la prezidențiale. Pentru că România are nevoie de un președinte care să lupte pentru oameni, nu pentru privilegiați. Pentru că România are nevoie de dreptate”, a transmis Lasconi. În mail-ul trimis, este atașat și formularul unde cei care doresc pot să semneze pentru candidatura acesteia.

Lasconi spune că „lupta nu s-a terminat” și intenționează să candideze din nou pentru a duce „această bătălie până la victorie”.

„Am văzut cum, la ultimele alegeri, extremismul și ura au ajuns în turul doi. Dar, tot noi, împreună, am demonstrat că există și o altă cale – o Românie dreaptă, prosperă și europeană. Lupta nu s-a terminat. Eu vreau o țară condusă de oameni corecți, o țară clădită pe valorile europene, nu pe frică și manipulare. Strângem semnături pentru ca eu, Elena Lasconi, să candidez din nou și să ducem această bătălie până la victorie.

Deputatul USR care îi cere explicit să se retragă

Lasconi s-a confruntat în ultima perioadă cu critici din interiorul partidului, în special după ce l-a comparat pe Nicușor Dan cu Călin Georgescu.

Între timp, deputatul USR Emanuel Ungureanu a lansat marți o scrisoare deschisă către Elena Lasconi, în care îi sugerează să se retragă din cursa pentru prezidențiale în favoarea lui Nicușor Dan, despre care spune că e preferat de electoratul USR.

„Dragă Elena, e timpul să fii om de stat! Dragă Elena, a venit vremea să-l susții pe Nicușor Dan pentru prezidențialele din luna mai. Este timpul ca partidul nostru, USR, să-l sprijine pe Nicușor Dan. Nicușor Dan este fondatorul USR și omul care a câștigat două mandate de primar al Capitalei cu sprijinul USR”, a transmis Emanuel Ungureanu.