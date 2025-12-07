Sari direct la conținut
Elena Lasconi, după ce colegul ei de partid a fost învins în alegerile pentru București: „O zi bună pentru democrație”

Elena Lasconi, după ce colegul ei de partid a fost învins în alegerile pentru București: „O zi bună pentru democrație”
Elena Lasconi, la sediul de campanie, 4 mai 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Elena Lasconi a publicat duminică seară o fotografie în care apare alături de Ciprian Ciucu, dat câștigător în alegerile pentru București într-un exit-poll CURS-Avangarde și lider în numărătoarea parțială a Autorității Electorale Permanente.

„O zi bună pentru democrație”, este mesajul care însoțește fotografia publicată de Elena Lasconi pe Facebook.

Cătălin Drulă, candidatul USR, a înregistrat un scor sub așteptări în alegerile pentru Primăria Capitalei, fiind cotat pe locul 4 în exit-poll cu 12,6%.

Lasconi, plecare cu scandal de la șefia USR

Elena Lasconi a fost președinte al USR între iunie 2024 și mai 2025. Ea a fost candidatul USR în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 și mai 2025. Înainte de turul 1 al alegerilor din mari, USR i-a retras sprijinul politic în favoarea lui NIcușor Dan.

După decizia de retragere a sprijinului, Lasconi i-a numit pe colegii din USR drept „o mână de trădători oportuniști” și „loseri”. Ea este în continuare membru USR și primar al orașului Câmpulung Muscel.

