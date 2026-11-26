Fosta candidată a USR la alegerile prezidențiale anulate din 2024, Elena Lasconi, nu exclude ideea că cei care au realizat fotografiile false cu Victor Ponta, Florian Coldea şi Nicuşor Dan, în campania electorală şi pe care ea le-a publicat, „s-au folosit” de ea și spune că nu are ce să îşi reproşeze în legătură cu acest incident.

Lasconi a explicat că a pus la dispoziţia procurorului toate dispozitivele electronice.

„Am primit pe mail de la o adresă de mail, nu-mi aduc aminte exact cum era, a şi dispărut. (…) Eu am pus la dispoziţia procurorului, în care am mare încredere, de asta m-am şi dus şi am oferit mai mult decât mi-au cerut. Am pus la dispoziţie şi telefonul, şi mail-ul, şi laptopul să studieze şi eu am încredere în justiţie şi cred că o să aflăm mai multe lucruri decât am aflat până acum”, a declarat Elena Lasconi miercuri seară, într-un interviu la Digi24, potrivit News.ro.

Ea a precizat că a aflat din presă că doi dintre cei cinci trimişi în judecată ar fi fost în echipa de campanie a lui Nicuşor Dan.

„Am văzut mai multe articole în presă prin care Nicuşor Dan a spus că doi dintre cei care au fost trimişi în judecată au fost în echipa lui de campanie şi nu ştiu dacă a fost audiat, dar aş fi curioasă dacă a fost audiat. M-a interesat şi pe mine lucrul ăsta. (…) Eu sunt de bună-credinţă. Asta a fost o înşelăciune. Eu asta am văzut în presă, eu nu vreau să fac judecăţi la televizor, cred că instanţa trebuie să-şi facă treaba şi sunt şi eu curioasă să aflu toate dedesubturile acestei…”, a spus Lasconi.

„Am mulţumirea că mi-am păstrat coloana vertebrală până la final”

Întrebată dacă cei care au realizat fotografiile s-au folosit de ea, Lasconi a răspuns: „Cel mai probabil”.

Ea a adăugat, însă, că nu are ce să îşi reproşeze în legătură cu acest incident.

„Nu, nu am cum să-mi reproşez pentru că… Cred că şi dumneavoastră ca jurnalist, nu ca şi candidat, aţi simţit la prezidenţiale că e o foarte mare presiune şi tensiune. Atunci când eşti candidat la prezidenţiale, nu faci tu postări pe Facebook. E o întreagă echipă care se ocupă de asta, o echipă de comunicare. Nu iei tu toate deciziile. Tu nu faci altceva decât să încerci să te pregăteşti cât mai mult pentru nu ştiu câte emisiuni ai pe zi, la care trebuie să participi şi unde… (…) Eu am linişte sufletească, am mulţumirea că mi-am păstrat coloana vertebrală până la final, că aş putea să-mi dau nota 10 pentru moralitate, pentru încredere şi pentru iubirea pe care o am faţă de ţara asta”, a afirmat ea.

Cinci persoane, trimise în judecată de DIICOT

Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 26 și 53 de ani, au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT în dosarul fotografiilor trucate cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, publicate de Elena Lasconi în mai 2025, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Anchetatorii susțin că inculpații au determinat-o pe Lasconi să le publice, fără ca aceasta să știe că sunt false.

Cei cinci sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, în forma instigării, la comunicarea de informații false. Potrivit surselor TVR, aceștia sunt Ilie Potecaru, Gheorghe Bicuți, Andrei Bicuți, Mihai Cojocaru și Marius Dobre.

Ei au închiriat spațiul pentru filmări, au contractat actori, costumier și machior, au montat înregistrarea și au realizat și prelucrat fotografii din aceasta, susțin procurorii.

G4Media a scris anterior, citând date din anchetă, că Gheorghe-Liviu Bicuți și Andrei Bicuți, tată și fiu, au finanțat realizarea materialului video prin firma Training Private Group a lui Andrei Bicuți, și de Creative & Innovative Management, a tatălui acestuia.

Potrivit publicației, firma Training Private Group, deținută de Andrei Bicuți, a fost implicată în mai multe contracte cu instituții publice, inclusiv pentru lucrări de canalizare, parcuri fotovoltaice și furnizarea de mobilier medical și echipamente IT pentru spitale, între care și un contract de 65 de milioane de lei câștigat în asociere de Training Private Group și alte firme, cu Primăria Mogoșoaia. Contractul a fost atribuit pe 4 aprilie 2025.

DIICOT susține că gruparea s-a constituit începând cu luna martie 2025, „în scopul de a realiza, cu ajutorul unor actori (deghizați), un material video cu privire la o presupusă întâlnire conspirată dintre doi candidați la președinția României și un general în rezervă”.

Anchetatorii afirmă că, în aprilie 2025, inculpații au finanțat și produs materialul video, acționând pe paliere diferite, sub coordonarea unui bărbat de 53 de ani.

„Ulterior, după realizarea materialului video, cunoscând caracterul fals al acestuia, inculpații au determinat o altă persoană, implicată în procesul electoral, să posteze, la data de 01.05.2025, cinci fotografii prelucrate din respectivul material video, fără ca aceasta să cunoască caracterul fals al acestora, pe o rețea de socializare, punând în pericol securitatea națională, prin influențarea votului alegătorilor, având în vedere prezentarea către publicul larg, cu puțin timp înaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din luna mai 2025, a unei situații necorespunzătoare realității cu privire la doi candidați la alegerile prezidențiale”, se arată în comunicatul de presă al DIICOT, care nu menționează numele celor 3 candidați în alegerile prezidențiale sau al fostului nr. 2 în SRI, Florian Coldea.

Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București.

Scandalul fotografiilor trucate

Elena Lasconi a distribuit, cu 3 zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, pe Facebook, o serie de imagini despre care sugerează că îi arată pe Nicușor Dan, Victor Ponta și pe Florian Coldea. „În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii”, a scris Lasconi în descrierea care însoțea imaginile.

Elena Lasconi a fost audiată la DIICOT în luna aprilie a acestui an. Fosta candidată la președinție a declarat într-un interviu pentru Cotidianul că ea nu a avut de „câştigat nimic” de pe urma publicării celor patru fotografii.

Totodată, Lasconi a subliniat că decizia de a face publice fotografiile nu a fost doar a ei, ci a avut o echipă, însă nu a putut preciza dacă cineva din echipa sa ar fi vrut să îi facă rău.

Şi Nicuşor Dan, şi Victor Ponta au depus la acel moment plângeri. Nicuşor Dan a calificat imaginile drept un fals grosolan.

„Lasconi a fost pe post de – cum să spun – fraiera care a fost folosită în chestia asta”, a declarat Ponta pentru Cotidianul, subliniind că cel care a avut de câştigat în urma scandalului a fost Nicuşor Dan.