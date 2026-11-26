Elena Lasconi, fost candidat la alegerile prezidenţiale din partea USR, a declarat, miercuri seară, că în continuare face parte din acest partid, chiar dacă „au votat la conducere oameni care au luat decizii proaste”.

„Astăzi eu pot să spun că sunt useristă. Fac parte din USR, dar este foarte adevărat că, de foarte multe ori, userezii, cum le zic eu, au votat la conducere oameni care au luat decizii proaste. Realizează acum că sunt proaste. Atât i-a dus capul atunci. Dar eu nu am războaie… Dacă noi nu o să ne unim împreună, o să fie rău în 2028. Dacă nu o să ne unim, să facem o alianţă cu PNL-ul, o să fie foarte rău pentru noi”, a declarat Lasconi, miercuri seară, într-o emisiune la Digi24, potrivit News.ro.

Elena Lasconi a adăugat că orgoliile trebuie lăsate deoparte. „Eu cred că ar trebui să lăsăm orgoliile, să ne gândim de ce facem politică şi să facem lucruri care contează pentru oameni”, a spus fosta candidată.

Întrebată dacă are o relaţie bună cu partidul din care face parte, Lasconi a declarat că are o relaţie bună cu valorile în care crede.

„Am o relaţie foarte bună cu valorile în care eu cred. Dar există şi colegi de-ai mei care au luat nişte decizii proaste şi care au lovit în mine puternic de două ori. Eu o să iert public dacă ei o să îşi ceară iertare public”, a declarat Elena Lasconi.

Ce spune Elena Lasconi despre raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale

Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidenţiale din 2024, clasată pe locul al doilea după turul de scrutin care a fost anulat, a comentat totodată, miercuri seară, la Digi 24, raportul prezentat de AUR despre anularea alegerilor.

„E bine să-şi vadă de treaba lor. Eu înţeleg că ei sunt nişte vuvuzele”, a afirmat Lasconi, adăugând că membrii AUR nu au livrat nimic şi că i-ar plăcea să îi vadă la treabă.

„Oamenii ăştia nu au livrat nimic. Nu au livrat pentru nicio comunitate, nici pentru scara de bloc în care poate unii locuiesc şi nici nu o să facă nimic. Mi-ar plăcea să-i văd la treabă, să văd ce fapte ar face concret pentru cetăţeni, pentru români. E una să umbli cu steag în mână, să te duci să te pozezi în biserică, să faci pe credinciosul şi să spui cât de mult îţi iubeşti tu ţara. Îţi iubeşti ţara când faci ceva concret pentru ea. Şi ar fi bine să ne uităm cine sunt cu adevărat oamenii ăştia”, a adăugat Elena Lasconi.

Partidul AUR a publicat luni raportul „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni”, un document de 436 de pagini în care afirmă că, la aproape doi ani de la decizia Curţii Constituţionale, nu există date concrete, nu au fost dovedite acuzaţiile aduse atunci, iar CCR „a anulat votul românilor exercitând o putere pe care şi-a atribuit-o prin interpretare”.

Deputatul AUR Laura Gherasim, preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, a declarat că nu au existat ingerinţe ruseşti, iar singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român.

Raportul prezentat de Laura Gherasim urmează să fie supus dezbaterii şi votului în comisia de specialitate din Camera Deputaţilor şi transmis instituţiilor competente, inclusiv Parchetului General, pentru analizarea faptelor prezentate şi stabilirea eventualelor răspunderi.

Rezultatele finale ale alegerilor din 24 noiembrie 2024 au arătat că finaliştii turului doi al alegerilor prezidenţiale erau independentul Călin Georgescu, cu 22,94%, şi Elena Lasconi (USR), cu 19,15%.