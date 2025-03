Elena Lasconi, prima reacție după ce a fost cotată cu 3,9% în intențiile de vot: „Sunt sondaje care apar în spațiul public care au ca scop să direcționeze oamenii, opinia publică, spre un candidat”

Lidera și candidata USR la alegerile prezidențiale din mai, Elena Lasconi, spune că își continuă campania pentru Cotroceni, pentru că își pune „un foarte mare” semn de întrebare cu privire la sondajele care apar în spațiul public. Reacția ei vine după ce HotNews.ro a publicat, luni, un sondaj AtlasIntel în care Lasconi este cotată cu 3,9% din intențiile de vot.

În sondajul publicat luni, Elena Lasconi se situează pe locul 5, după George Simion (30,4%), Nicușor Dan (26%), Crin Antonescu (17,9%) și Victor Ponta (9%).

Contactată de HotNews.ro, Elena Lasconi a spus că urmează ca și USR să aibă rezultatele unor sondaje, care au fost comandate după ce i s-a interzis lui Călin Georgescu să candideze.

„Eu am un foarte mare semn de întrebare referitor la sondajele care se vântură în perioada asta. Cercetările noastre, înainte de invalidarea lui Georgescu, arătau tendințe diferite și am dat în lucru niște cercetări sociologice noi și așteptăm datele după 21 martie. Mă bazez foarte mult pe datele noastre, așa cum am făcut anul trecut”, a declarat Elena Lasconi.

Elena Lasconi: „Nu casele de sondare și nici partidele nu caută un președinte, ci România caută un președinte”

Ea a spus că unele sondaje apar în spațiul public pentru a crea „o anumită percepție”.

„Vă aduceți aminte că erau pline ziarele și ecranele TV de tot felul de sondaje, că Ciucă era unul dintre favoriți, alături de Ciolacu? Părerea mea este că sunt sondaje care apar în spațiul public care au ca scop să direcționeze oamenii, opinia publică, spre un candidat, să creeze o anumită percepție, dar ce știu eu foarte clar este că nu casele de sondare și nici partidele nu caută un președinte, ci România caută un președinte”, a spus, în dialogul cu HotNews.ro, Elena Lasconi.

„Eu sunt în precampanie, o să mă duc, o să vorbesc cu oamenii, la fel cum am făcut anul trecut, să le explic ce vreau să fac pentru țară, apoi vedem. La fel și anul trecut, dacă vă aduceți aminte, nu era vreun rezultat care să semene cumva cu ce s-a întâmplat după turul I”, a explicat lidera USR.

„Eu o să intru în turul II și o să devin președintele României”

Întrebată dacă va mai avea discuții în perioada următoare cu Nicușor Dan, clasat pe locul doi în sondajul AtlasIntel, Lasconi a spus că „telefonul meu este deschis”.

„El, de regulă, nu răspunde la telefon. Ideea este că eu îmi fac campanie. Trebuie să vorbesc cu toți candidații să văd care s-ar putea retrage sau…? Nu înțeleg (…). Eu o să intru în turul II și o să devin președintele României”, a mai declarat Elena Lasconi.

Ponta critică și el sondajul și îl atacă pe Nicușor Dan

Și Victor Ponta a reacționat după apariția sondajului realizat de AtlasIntel pentru Hotnews în care apare cu 9%.

„Să greșești este omenește – să perseverezi este o încercare de manipulare a votului! Dar am încredere că românii sunt mai destepți decât cei care încearcă să îi manipuleze! Pe 11 aprilie 2024, publicau un sondaj în care Mircea Geoană era pe primul loc, iar George Simion pe locul 2! Pe 21 noiembrie 2024, cu 3 zile înainte de vot, Ciucă creștea, iar Călin Georgescu avea 5%! Azi publică iar un sondaj în care Ana Maria Gavrilă primește, în primul tur, voturi cât Ion Iliescu sau Traian Băsescu! Din fericire, românii au demonstrat la vot că toate aceste metode sorosiste nu mai au efect și că ei vor să își aleagă președintele! Așa punem România pe primul loc! Sigur ca , in mod normal, candidatul Nicusor Dan ar trebui să spună de unde are bani să plătească aceste sondaje! Dar nu o sa raspunda – cum nu a răspuns nici la întrebarea despre milioanele de euro plătite pentru panourile uriașe cu care a umplut toata Romania! “Statul Paralel” care îl susține pe Primar încă este prea puternic! Deocamdată!”, a scris Victor Ponta.