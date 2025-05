Întrebată pe cine preferă în finală, Crin Antonescu sau Nicușor Dan, Elena Lasconi a spus „pe Brad Pitt”

Elena Lasconi, candidata rămasă fără sprijinul partidului său, a primit resemnată primele rezultate ale exit-poll-urilor de după închiderea urnelor, care o arată la doar 3-4% din preferințele alegătorilor.

O diferență uriașă față de primul tur al alegerilor anulate din noiembrie anul trecut, când a obținut peste 19% din voturile exprimate. „Eu cred că 4% în alegerile prezidențiale cu o campanie de 10.000 de euro, înseamnă ceva. Alții au cheltuit zeci de milioane de euro”, este explicația Elenei Lasconi pentru rezultatul de astăzi.

Față de forfota din noiembrie, când sediul de campanie al Elenei Lasconi a devenit neîncăpător la orele serii pentru liderii și staff-ul USR – ce adunau febril date din teritoriu și au anticipat intrarea în turul 2 – de data aceasta, numărul jurnaliștilor prezenți l-a depășit pe cel al oamenilor din partid.

Mai mulți jurnaliști decât membri USR

Închiderea urnelor și rezultatele primelor exit-poll-uri au găsit-o pe Elena Lasconi înconjurată, la sediul de campanie, de câțiva voluntari și de mulți jurnaliști. Ceilalți lideri USR, care i-au retras sprijinul în urmă cu aproape o lună, au ales să își petreacă seara și să facă declarații separat – la sediul central din Șoseaua Kiseleff. De altfel, Elena Lasconi a admis că nu a discutat cu ei, nici măcar telefonic, pe parcursul zilei, ci doar cu oameni din filialele USR din teritoriu.

Imediat după închiderea urnelor, Lasconi a ieșit din biroul său pentru a face declarații, în aplauzele staff-ului ei. A urmărit atentă, calmă, la televizor, rezultatele exit-poll-urilor și declarațiile primilor doi contracandidați: Crin Antonescu și Nicușor Dan.

Apoi, și-a început discursul mulțumindu-le românilor care au votat-o, dar și celor care i-au votat pe ceilalți 10 candidați: „Românii au întotdeauna dreptate”, a spus șefa USR.

Imediat însă, ea și-a exprimat și îngrijorarea că în jur de 50% dintre cei chestionați astăzi de firmele care au realizat exit-poll-uri nu au dorit să răspundă la întrebarea „dacă au votat cu un candidat pro european sau izolaționist”. De aici „ne putem aștepta la diferențe față de ce am văzut în exit-poll-uri”, este opinia șefei USR.

„Poate Nicușor ar trebui să îmi mulțumească”

Lasconi a evitat, în seara alegerilor, răspunsuri clare atât la întrebarea despre ce va face în turul 2 cu cele 4 procente ale sale, dar și despre viitorul său în USR.

La prima întrebare, a răspuns că preferă, mai întâi, să vadă rezultatele. La a doua, că sunt chestiuni care țin de „bucătăria internă”.

„Dar pe Nicușor Dan l-ați vota?”, a venit o întrebare directă. „Vorbim mâine”, a fost răspunsul lui Lasconi, care a ținut să îi transmită candidatului pe care partidul ei a preferat să îl susțină că „poate Nicușor ar trebui să îmi mulțumească”, în legătură cu fotografiile publicate zilele trecute, ce au stârnit controverse în spațiul public.

Dar, a ținut să adauge Lasconi, „pozele sunt reale, le-am verificat înainte în două softuri”.

Îl preferă „pe Brad Pitt”

Întrebată și pe cine ar prefera în turul 2 dintre Nicușor Dan și Crin Antonescu, Lasconi a răspuns râzând: „Pe Brad Pitt.” Replica a stârnit aplauze, după care șefa USR a adăugat: „Sunt și unii care ar putea câștiga fără să candideze.”

„Dar voi ieși și voi spune pe cine susțin. Categoric!”, a dat ea asigurări, revenind la un ton serios.

„Exercițiul iertării”

În timp ce o parte din staff-ul său vorbea, duminică seară, despre faptul că ceilalți lideri din USR plănuiesc să se reunească într-o ședință chiar mâine, posibil pentru a stabili data congresului în care să fie ales noul președinte al partidului, Lasconi a preferat să încheie seara optimist.

Le-a amintit celor prezenți că, în toamnă, a obținut un rezultat istoric pentru USR și a făcut din nou referințe la faptul că este un om din afara „sistemului”: „Să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună, să nu uităm de faptul că am inspirat oameni din țara asta și am arătat că sistemul poate avea o fisură, și noi am reușit să facem asta, anul trecut.”

A continuat spunând că „Eu nu sunt o victimă și nu pozez niciodată în victimă.”

„Eu mă descurc foarte bine și în momentele grele, cred că am arătat asta în toată viața mea: atunci când am fost înconjurată de greutăți, am avut puterea să mă ridic, să merg mai departe și să zâmbesc.”

A vorbit, apoi, despre faptul că are „exercițiul iertării” și a lansat o invitație și către „alții” să ierte.

Elena Lasconi mai spune că, indiferent de ceea ce se va întâmpla în USR, ea va continua să îi „slujească pe români”: „Mă întorc în Capitală. În fosta Capitală a Țării Românești”.