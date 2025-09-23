Elena Udrea: „Statul paralel nu mai are rădăcini, sunt rămășițe ale acestui sistem”. Ce spune despre dosarul Dianei Iovanovici-Șoșoacă

Fostul ministru Elena Udrea a afirmat, la Antena 3, că „statul paralel” care ar fi orchestrat condamnarea sa la închisoare nu mai are influența de altădată, fiind vorba de mai multe grupări care s-ar confrunta pentru influență asupra mediului politic.

Elena Udrea susține că este singurul politician de prim rang care a fost condamnată în ultimii ani, restul scăpând de închisoare, chiar dacă asta a dus la stoparea carierei lor politice la vârf.

„Ăsta a fost parcursul meu și destinul meu. Asta nu s-a întâmplat nimănui din politica românească, chiar dacă a fost în strategia statului ocult de îndepărtare a unor oameni, precum Victor Ponta sau alții… Ei au scăpat de dosare. Eu am fost singura care am ajuns să stau 3 ani și jumătate în spatele gratiilor”, a spus Udrea.

Acuzațiile aduse lui Florian Coldea

Ea susține că a existat un plan deliberat de „decimare” a elitei politice românești pus în aplicare de un așa-zis stat parale. „În ultimii ani am aflat că sistemul nu era gândit aici, ci implementat aici. S-a găsit un Florian Coldea, foarte bun în rolul primit, dar planul nu a fost românesc”, crede fostul ministrul al Dezvoltării.

Ea susține că planul a început să se desfășoare pe deplin din 2015, când DNA făcea arestări frecvente printre politicieni. Udrea mai clamează că unor oameni de afaceri care au reușit să evite închisoarea „li s-au distrus afacerile”.

„Execuțiile care au fost, dacă unii s-au bucurat, este posibil, dar strategia a aparținut statului paralel, care l-a arestat pe fratele președintelui Băsescu, pe mine. Statul paralel a fost condus de Florian Coldea. Dosarul în care este implicat este o probă că cine controla justiția era statul paralel”, susține Elena Udrea.

Acesta și-ar fi pierdut influența în ultimii ani, în urma fragmentării sale în mai multe grupări.

„Statul paralel nu mai are rădăcini. Sunt rămășițe ale acestui sistem, nu cred că mai există un lider atât de puternic precum Florian Coldea. Sunt mai multe grupări: în jurul domnului Hellvig (fostul director a SRI – n.red.) și a șefului SPP Lucian Pahonțu. Nu mai există forța statului paralel de atunci. Mai există doamna Laura Kovesi care poate influența deciziile din justiție”, a comentat Elena Udrea.

Referindu-se la influența pe care ar avea-o actuala șefă a Parchetului european, Udrea a invocat dosarul penal deschis împotriva Dianei Șoșoacă.

„Mi se pare ciudat ca la 10 zile după ce a strigat în plenul Parlamentului European „Basarabia e România!” atunci când vorbea Maia Sandus, să se facă aceată cerere de ridicare a imunității unui europarlamentar român (…) Cred că și acum justiția ar putea fi gestionată de la Bruxelles”, a mai spus Șoșoacă.

Udrea, condamnată în dosarul „Gala Bute”

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea, condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, a fost eliberată condiționat, pe 17 iulie, după ce a executat 3 ani și 10 luni de închisoare. Decizia a fost luată de Tribunalul Prahova.

Elena Udrea a fost trimisă în judecată în 2015 şi condamnată definitiv în iunie 2018 în dosarul cunoscut publicului drept „Gala Bute”, însă ea a fugit înainte de pronunţarea sentinţei, fiind depistată şi încarcerată în Costa Rica.

Ulterior, în decembrie 2018, Curtea Constituţională a decis că nu a fost respectată legea atunci când au fost constituite completurile de 5 judecători de la această instanţă. Astfel, condamnările din dosarul „Gala Bute” au fost suspendate, Udrea a fost eliberată din arestul din Costa Rica şi s-a întors în România.

În aprilie 2022, în baza unei decizii a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Instanţa Supremă a respins contestaţia în anulare depusă de Elena Udrea şi a confirmat condamnarea la şase ani închisoare. Elena Udrea a fugit în Bulgaria, însă a fost prinsă şi trimisă în ţară.

Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care îl conducea.

Sumele obţinute, au arătat anchetatorii, au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizaţia Bucureşti a PDL şi Rudel Obreja).