Elevii de 10 de la BAC și Evaluare Națională, recompensați de Minister. Ce sume primesc

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026 și la examenul de Bacalaureat vor primi și în acest an stimulente financiare din partea Ministerului Educației și Cercetării. Instituția a pus marți, 21 iulie, în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede acordarea a 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu cu media 10 și a 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media maximă la Bacalaureat.

Potrivit proiectului pus în consultare publică, Guvernul urmează să aprobe:

acordarea unui stimulent financiar de 2.000 de lei fiecărui elev care a obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026;

acordarea unui stimulent financiar de 5.000 de lei fiecărui absolvent care a obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, atât în sesiunea iunie-iulie 2026, cât și în sesiunea specială.

Lista beneficiarilor și modalitatea de acordare a premiilor vor fi stabilite ulterior prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

Valoarea premiilor rămâne aceeași ca în ultimii ani. Sumele de 2.000 de lei pentru Evaluarea Națională și 5.000 de lei pentru Bacalaureat sunt acordate în acest cuantum din 2022.

Câți elevi vor primi premiile

Potrivit datelor Ministerului Educației, în total 93 de elevi ar urma să beneficieze de aceste stimulente financiare.

Dintre aceștia:

7 elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026;

au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026; 70 de elevi au obținut media 10 la Bacalaureatul din sesiunea iunie-iulie;

au obținut media 10 la Bacalaureatul din sesiunea iunie-iulie; un elev a obținut media 10 în sesiunea specială a Bacalaureatului;

a obținut media 10 în sesiunea specială a Bacalaureatului; 22 de elevi au obținut media maximă la Bacalaureatul german.

Cele șapte medii de 10 de la Evaluarea Națională reprezintă cel mai mic număr de note maxime din ultimii peste zece ani. În schimb, la Bacalaureat, numărul mediilor de 10 a crescut semnificativ față de anul trecut.

Aproape jumătate de milion de lei pentru premierea elevilor

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut în bugetul pe anul 2026 suma totală de 479.000 de lei pentru acordarea acestor stimulente.

Din această sumă:

14.000 de lei sunt destinați elevilor cu media 10 la Evaluarea Națională;

465.000 de lei sunt alocați absolvenților cu media 10 la Bacalaureat.

Ministerul precizează că proiectul nu generează cheltuieli suplimentare pentru bugetul general consolidat, deoarece fondurile necesare sunt deja prevăzute în bugetul instituției pentru anul 2026.