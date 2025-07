Elevii Mark Twain International School, printre primii 0,05% candidați din România, cu media 10 la Evaluarea Națională, și în top 6,5% la Bacalaureat, cu media maximă de 9,56

Mark Twain International School (Mark Twain IS) , prima instituție de învățământ privat din România cu curriculum dual, deține poziția de lider în județul Ilfov și la nivel național, cu o rată de promovare de 100% atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureatul Național.

Elevii Mark Twain IS au obținut rezultate de top la examenele naționale din 2025: media 10 la Evaluarea Națională, fiind printre primii 0,05% candidați din România, și media maximă de 9,56 la Bacalaureat, situându-se în top 6,5% la nivel național.

De asemenea, școala a depășit media globală la Bacalaureatul Internațional, obținând o rată de promovare de 87% și un punctaj mediu peste media internațională, ca în fiecare an.

Evaluarea Națională: O elevă a obținut media 10, situându-se printre cei 0,05% candidați de top la nivel național

Mark Twain IS a ocupat locul 1 în județul Ilfov în clasamentul candidaților cu media 10, având unul dintre cei doi elevi din întreg județul care au obținut nota maximă la Evaluarea Națională. La nivel național, doar 75 de elevi dintr-un total de 152.233 de candidați, reprezentând un procent de 0,05% au reușit să atingă această performanță.

Candidații Mark Twain IS au înregistrat o medie generală de 8,88, respectiv 8,82 incluzând și elevii din programul Diversity, Equity, Inclusion/CES. Aceste rezultate plasează școala în top 3,3% la nivel național, pe locul 108 din 3.190 de școli, și pe locul 3 în județul Ilfov, dintr-un total de 84 de instituții calificate.

Distribuția mediilor obținute reflectă un nivel ridicat de pregătire:

80% dintre elevi au obținut medii între 8,50 și 10, iar dintre aceștia, 5 elevi au avut medii cuprinse între 9 și 10.

95% au obținut medii între 8 și 10.

Din totalul elevilor de clasa a VIII-a din acest an școlar, 54,3% au susținut Evaluarea Națională în sistemul românesc, în timp ce 43,7% sunt înscriși în Divizia Internațională a școlii.

Media generală de admitere în clasa a IX-a, la Liceul Teoretic Bilingv Mark Twain International School a fost de 9,35. Aceasta a fost calculată în funcție de media obținută la Evaluarea Națională, media anului școlar 2024–2025 și rezultatul la examenul Cambridge – nivelurile B2, C1 sau C2.

Bacalaureatul Național: în top 6,5% la nivel național, cu media maximă de 9,56

Aproximativ 30,3% dintre elevii clasei a XII-a din cadrul Mark Twain IS au susținut Bacalaureatul Național în sesiunea iunie 2025 (ceilalți 69,7% din serie fiind candidați la Bacalaureatul internațional). Aceștia au obținut o medie generală de 8,93, respectiv 8,41 dacă sunt incluși și candidații din programul Diversity, Equity, Inclusion/CES. Rezultatele plasează Mark Twain IS printre primele licee din județul Ilfov și în top 13% la nivel național, ocupând poziția 184 dintr-un total de 1.398 de unități școlare calificate. Cea mai mare medie obținută de un elev a fost 9,56, ceea ce îl plasează printre cei 6,5% candidați de top la nivel național.

Distribuția mediilor obținute confirmă performanța generală ridicată:

50% dintre elevi au obținut medii între 9 și 10;

70% au avut medii între 8 și 10.

„Rezultatele obținute de elevii noștri, atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureatul Național și Internațional, reflectă efortul, seriozitatea lor și, totodată, consolidează poziția Mark Twain International School ca una dintre cele mai performante instituții de învățământ din România. Clasările noastre în topul școlilor din Ilfov și în clasamentele naționale confirmă calitatea modelului educațional pe care îl oferim – un model care formează elevi capabili, încrezători și pregătiți să exceleze în medii competitive la nivel global”, afirmă Anca Macovei Vlăsceanu, fondator Mark Twain International School & co-fondator și CEO Romania Education Alliance.

Bacalaureatul Internațional (IB): Rezultate peste media globală

Aproximativ 69,7% dintre elevii Mark Twain IS au susținut Bacalaureatul Internațional, în contextul pregătirii pentru admiterea la universități din străinătate (ceilalți 30,3% din serie fiind candidați la Bacalaureatul național). Rezultatele obținute în sesiunea 2025 au confirmat nivelul ridicat de pregătire al candidaților: rata de promovare a fost de 87%, peste media globală de 80%, iar punctajul mediu a fost peste media internațională, ca în fiecare an.

Distribuția punctajelor se aliniază sau depășește media internațională corespunzătoare:

11,7% dintre elevi au obținut între 40–45 de puncte, 2 candidați obținând 43 – un scor foarte aproape de cel maxim, extrem de greu de atins (media globală: 4,6%);

(media globală: 4,6%); 23,4% dintre elevi au obținut între 35–39 puncte (media globală: 24,2%);

23,4% dintre elevi au obținut între 30–34 puncte (media globală: 33,3%).

În plus, elevii Mark Twain IS (cu vârste cuprinse între 8-16 ani) au demonstrat nivelul avansat al competențelor lingvistice, obținând rezultate cu 5% până la 42% peste media globală la examenele Cambridge English susținute în 2025: A1/A2 Key (YLE), B1/B2 Preliminary (PET), B2/C1 First (FCE) și C1/C2 Advanced (CAE).

Aceste performanțe consolidează profilul internațional al școlii și pregătirea elevilor pentru medii academice competitive la nivel global.

Articol susținut de MTIS