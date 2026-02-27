„Eliberați toți americanii”. Rubio anunță că SUA au desemnat Iranul drept „stat ce practică detențiile arbitrare”

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat vineri că a desemnat Iranul drept „stat sponsor al detențiilor ilegale”, mai exact un stat care practică detenții arbitrare ca formă de „diplomație a ostaticilor”, el cerând eliberarea cetățenilor americani ținuți în mod nejustificat în închisorile iraniene.

„Regimul iranian trebuie să înceteze să ia ostatici și să elibereze toți cetățenii americani deținuți în mod nejustificat în Iran – pași care ar putea pune capăt acestei desemnări și acțiunilor asociate”, afirmă Marco Rubio într-un comunicat, potrivit Reuters.

Anunțul șefului diplomației SUA vine în contextul în care tensiunile sunt în creștere în Orientul Mijlociu, unde planează amenințarea unor lovituri americane contra Iranului.