Trump spune că „nu e mulțumit” de discuțiile cu Iran. Întrebat dacă SUA vor folosi forța: „Mi-ar plăcea să nu o folosesc, dar uneori trebuie”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu este mulțumit de cum decurg negocierile cu Iranul legate de programul său nuclear și că vrea, totuși, să ajungă la un acord cu Teheranul, dar a avertizat că „uneori trebuie” să folosești forța militară, relatează agenția Reuters.

Într-o discuție cu reporterii în timp ce părăsea Casa Albă, pentru o deplasare în Texas, Trump a spus că Iranul încă nu este dispus să renunțe la armele nucleare, așa cum îi cer Statele Unite.

El a făcut aceste declarații la o zi după ce negocierile emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner cu oficialii iranieni, desfășurate la Geneva, s-au încheiat fără niciun acord. O prezență militară masivă a SUA se află în regiune, așteptând ordinul lui Trump.

Întrebat despre posibilitatea utilizării forței, Trump a spus că Statele Unite au cea mai puternică armată din lume.

„Mi-ar plăcea să nu o folosesc, dar uneori trebuie”, a răspuns el.

Trump a mai spus că noi discuții pe tema Iranului vor avea loc mai târziu în cursul acestei zile. Nu a specificat însă cu cine, dar principalii oficiali americani din domeniul apărării au fost la Casa Albă, ieri, pentru discuții.

„Nu vrem ca Iranul să dețină arme nucleare, iar ei nu rostesc acele cuvinte magice”, a declarat Trump.

Lui Trump i s-au prezentat joi opțiunile militare contra Iranului

Cel mai important comandant militar american din Orientul Mijlociu l-a informat joi pe președintele Donald Trump cu privire la opțiunile de acțiune militară împotriva Iranului, potrivit unui oficial american și unei surse care știe despre întâlnire, a scris vineri dimineață publicația Axios.

Aceasta a fost prima dată când comandantul Comandamentului Central al Armatei SUA, amiralul Brad Cooper, l-a informat pe Trump de la începutul crizei cu Iranul, în decembrie anul trecut. Șeful Statului Major Întrunit al SUA, generalul Dan Caine, a participat și el la informare, potrivit oficialului american.

Cooper și Caine i-au furnizat lui Trump opțiunile militare în timp ce la Geneva se încheia a treia rundă de negocieri nucleare între SUA și Iran.

Această întâlnire din Elveția a fost considerată de mulți membri ai administrației Trump drept ultima șansă pentru diplomație înainte ca Trump să decidă dacă va declanșa un război.

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Axios că negocierile au fost „pozitive”, dar nu a furnizat detalii suplimentare.

Posibila intervenție militară în Iran

Toate aceste informații vin în contextul unei masive grupări de forțe militare americane în regiune, iar cel mai mare portavion din lume, USS Gerald Ford, ar urma să ajungă în nordul Israelului chiar vineri, după ce Donald Trump a amenințat în mai multe rânduri în ultimele luni că ar putea recurge la lovituri contra Iranului.

Wall Street Journal a scris, de altfel, că Statele Unite au mobilizat cea mai mare forță aeriană din Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003, semnalând o posibilă intervenție militară în Iran.

Wall Street Journal a mai scris că Trump nu a decis încă dacă va ordona totuși atacurile și nu a stabilit nici obiectivele finale: distrugerea programului nuclear, a arsenalului balistic sau chiar răsturnarea regimului.

Alte mișcări au semnalat un posibil eveniment iminent: după ce vineri dimineață ambasada Statelor Unite în Israel a recomandat angajaților să părăsească cât mai repede teritoriul israelian, guvernul britanic a decis să retragă personalul ambasadei sale din Teheran și să își relocheze personalul ambasadei din Israel, invocând „informații privind riscurile regionale”. China, Franța și Italia au transmis de asemenea mesaje de avertizare pentru cetățenii lor aflați în Israel.