Elijah Wood spune că revenirea în noul film „Stăpânul inelelor” a făcut 27 de ani să dispară: „Te transpune cu totul într-o altă lume”

Elijah Wood va reveni în rolul lui Frodo Baggins în viitorul film din „Stăpânul inelelor”, iar actorul acum în vârstă de 45 de ani spune că este la fel de încântat ca fanii să joace din nou îndrăgitul personaj, relatează revista People.

Revenirea în pielea personajului creat de J.R.R. Tolkien pentru „Vânarea lui Gollum”, viitorul film „Stăpânul inelelor”, a fost „un lucru minunat și ireal”, a declarat Wood într-un interviu acordat săptămâna aceasta publicației Deadline.

„Am avut senzația că nu trecuse deloc timpul și, în același timp, că pășeam înapoi în timp. Știi, mă uitam în jos și aveam un soi de memorie musculară, de genul: «Am mai văzut picioarele acestea în felul acesta. Cunosc costumul acesta». Iar senzația este atât de stranie. Te transpune cu totul într-o altă lume”, a povestit el.

Amintindu-și de ultima dată când purtase hainele lui Frodo, Wood a adăugat: „Și, dintr-odată, au trecut 27 de ani, iar tu ești din nou acolo, în pielea personajului”.

Elijah Wood, fotografiat pe 11 noiembrie 2026 la avanpremiera sezonului 4 al serialului „Yellowjackets”, FOTO: Xavier Collin, Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Despre ce va fi următorul film „Stăpânul inelelor”

Andy Serkis, care l-a jucat pe Gollum în toate peliculele „Stăpânul inelelor” și în primul film „Hobbitul”, va interpreta din nou rolul și va fi regizorul viitorului lungmetraj. Elijah Wood l-a interpretat pe Frodo în filmele „Stăpânul inelelor” și a avut o scurtă apariție cameo în „Hobbitul: O călătorie neașteptată” din 2012.

Potrivit informațiilor dezvăluite până acum, acțiunea noului film se va desfășura între trilogiile „Hobbitul” și „Stăpânul inelelor” și povestea va urmări călătoria lui Gandalf (jucat de Sir Ian McKellen, care revine și el în rol) și a lui Aragorn (Jamie Dornan, care preia personajul de la Viggo Mortensen), porniți în căutarea lui Gollum, înainte ca acesta să-i dezvăluie maleficului Sauron locul în care se află Inelul Suprem.

„Unul dintre lucrurile la care nu mă așteptasem”, a povestit Wood pentru Deadline, „este că, după atâția ani, echipa de filmare este acum alcătuită în mare parte din oameni mai tineri. Iar ei au crescut cu aceste filme. Și acesta este un aspect cu totul diferit, la care nici măcar nu mă gândisem”.

Elijah Wood spune că e mișcat de respectul pe care îl au oamenii pentru filmele „Stăpânul inelelor”

Actorul și-a amintit că momentul în care l-a văzut pe Sir Ian McKellen revenind pe platourile de filmare în rolul lui Gandalf „a fost un moment care i-a umplut pe oameni de uimire și admirație”.

„Respectul profund pe care îl au oamenii pentru aceste filme – noi doar le-am făcut, desigur, le respectăm și noi, dar noi suntem cei care le-au făcut – a fost un cu totul alt aspect, care m-a surprins destul de mult”, a mai declarat actorul american.

Din distribuția filmului „Stăpânul inelelor: Vânarea lui Gollum” mai fac parte Anya Taylor-Joy, Leo Woodall, Lawrence Makoare și Kate Winslet – cel mai mare nume care s-a alăturat Pământului de Mijloc.

Filmul regizat de Serkis va ajunge în cinematografe pe 17 decembrie 2027.

Până atunci, Elijah Wood va reveni în rolul lui Walter Tattersall în sezonul 4 al apreciatului serial „Yellowjackets”, care va avea premiera în România pe platforma SkyShowtime în data de 23 noiembrie.