Elon Musk acuză „anumiți oligarhi” că îi blochează afacerea cu internet în cea mai mare țară din lume

Elon Musk e nemulțumit că Starlink, afacerea sa de internet prin satelit, nu a primit încă toate aprobările necesare în India și acuză că „oligarhi” locali blochează lansarea serviciului în țara cu cea mai mare populație a lumii.

Starlink este blocat de „anumiți oligarhi, pentru a-și menține controlul monopolist și sufocant asupra poporului indian”, a scris Musk, citat de Reuters, pe rețeaua sa de socializare „X”. El nu a dat numele „oligarhilor” pe care îi acuză.

Agenția Reuters amintește că piața telecomunicațiilor din India este dominată de companiile Reliance Jio și Bharti Airtel, companiile miliardarilor Mukesh Ambani și Sunil Mittal. Companiile lor de internet prin satelit, alături de Starlink al lui Musk, au obținut aprobări preliminare pentru a se lansa în India, dar așteaptă alocarea spectrului și aprobările finale.

Pentru Starlink, așteptarea durează de patru ani, în urma verificărilor privind cerințele de securitate și accesul la spectru.

Reacția Indiei la acuzațiile lui Elon Musk

Răspunzând comentariilor lui Musk, Ministerul Telecomunicațiilor din India a declarat că trei companii se află, în linii mari, în aceeași etapă de reglementare și că evaluări de securitate sunt efectuate pentru fiecare dintre ele. Ministerul nu a numit companiile și a făcut precizările fără o referință directă la Musk.

„Afirmația potrivit căreia cadrul de reglementare sau aplicarea acestuia ar fi inechitabile ori discriminatorii este nefondată și pornește de la o înțelegere greșită”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Disputa dintre Musk și companiile din India nu este nouă. Miliardarul a fost anterior în conflict cu Mittal și Ambani în privința modului în care India ar trebui să le acorde spectrul, înainte ca cei trei să ajungă la o înțelegere anul trecut și să semneze acorduri separate pentru distribuirea dispozitivelor Starlink în India.

India oferă Starlink, parte a SpaceXAI, acces la o piață de internet în bandă largă prin satelit despre care Deloitte estimează că va valora 1,9 miliarde de dolari până în 2030.

Momentul adaugă și o dimensiune diplomatică situației.

Casa Albă a promovat accesul Starlink pe piață drept un gest de bunăvoință în cadrul negocierilor comerciale cu țările afectate de taxele vamale impuse de administrația Trump, SUA și India au întâmpinat dificultăți în finalizarea unui acord comercial după ce au ajuns la o înțelegere preliminară în luna februarie.