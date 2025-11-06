Elon Musk află astăzi dacă va putea deveni primul trilionar al planetei

Dacă Elon Musk reușește să crească pentru acționari valoarea de pe bursă a Tesla la peste 8 trilioane (8.000 de miliarde) de dolari în următorul deceniu, el are mari șanse să devină primul trilionar din lume și din istorie, relatează The Guardian.

Asta se va putea întâmpla dacă acționarii vor aproba cel mai recent plan de compensații propus pentru „directorul supervedetă”, așa cum l-a numit odată un judecător american. Votul va avea loc la adunarea anuală a acționarilor Tesla, programată să aibă loc la Austin, Texas, joi după-amiază. Dacă nu se va întinde mai mult decât e preconizat, rezultatul votului va fi aflat în România joi seara sau către orele nopții, având în vedere diferența de fus orar față de SUA.

„Dacă Elon îndeplinește toate țintele de performanță prevăzute în acest Premiu de performanță din 2025 pentru CEO, bazat pe principii, conducerea sa va propulsa Tesla să devină cea mai valoroasă companie din istorie”, afirmă consiliul de conducere al Tesla în declarația sa anuală pentru acționari.

Măsurile prospective privind o compensație de un trilion de dolari pentru Musk nu sunt singurele chestiuni de pe ordinea de zi. Acționarii vor lua în considerare și o altă modalitate de a-i plăti lui Musk suma estimată de 56 de miliarde de dolari pe care compania spune că încă i se cuvine în baza unui plan de compensație din 2018.

Pachetul de compensații anterior a fost anulat de două ori de o instanță din statul american Delaware după ce un acționar individual l-a contestat în justiție. Cazul a ajuns până la Curtea Supremă a statului, care nu a pronunțat încă o decizie.

Drumul lui Elon Musk către un trilion de dolari

Pachetul de compensații propus de Consiliul Director al Tesla conține ținte care nu se rezumă doar la creșterea capitalizării bursiere a companiei.

Obiectivele trasate sunt împărțite în 12 „tranșe”, fiecare cu propriile prevederi cumulative. Prima tranșă presupune atingerea unei capitalizări de piață de două trilioane de dolari. Următoarele nouă tranșe cer o creștere suplimentară de câte 500 de miliarde de dolari până când se ajunge la 8,5 trilioane de dolari până în 2035. Fiecărui obiectiv financiar îi corespunde și o cerință de dezvoltare a produselor.

Pentru a câștiga un pachet de 12% din acțiunile companiei în următorul deceniu, Musk trebuie de asemenea să livreze cumpărătorilor 20 de milioane de vehicule electrice Tesla, să atingă 10 milioane de abonamente active la sistemul complet autonom de condus, să producă un milion de roboți umanoizi și să lanseze un milion de robotaxiuri în serviciu comercial.

De asemenea, el este așteptat să crească veniturile efective ale companiei până la 400 de miliarde de dolari pentru patru trimestre consecutive. Veniturile efective pentru al treilea trimestru din 2025 au fost de 4,2 miliarde de dolari, în scădere cu 9% față de anul precedent.

În cele din urmă, Musk trebuie să crească valoarea de piață a Tesla de la aproximativ 1,5 trilioane de dolari cât este în prezent la 8,5 trilioane până în 2035. De asemenea, el trebuie să rămână implicat în companie cel puțin șapte ani și jumătate și să contribuie la elaborarea unui plan de succesiune pe termen lung. Pe măsură ce va crește valoarea companiei, va crește și valoarea acțiunilor – și, implicit, propria sa avere.

Elon Musk la deschiderea fabricii Tesla din Germania, Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Obiective „extraordinar de dificile” pentru Musk

În propunerea sa, Consiliul Director al producătorului auto a remarcat că obiectivele stabilite „vor fi extraordinar de dificile și provocatoare pentru Tesla și pentru Musk, personal”. Dacă aceste obiective financiare ar fi atinse, Tesla ar ajunge să valoreze aproape cât Meta, Microsoft și Alphabet (compania-mamă a Google) la un loc, raportat la valoarea actuală a lor de pe bursă.

Unii spun că Musk ar putea totuși să câștige miliarde chiar și dacă nu îndeplinește toate aceste obiective.

Dacă Musk va primi noul plan de compensații, pe lângă pachetul din 2018, el va ajunge în cele din urmă să dețină peste 25% din acțiunile Tesla. La închiderea ultimei sesiuni de tranzacționare a Bursei de la New York, acțiunile Tesla se vindeau aproape de maximul ultimelor 52 de săptămâni, la aproximativ 450 de dolari pentru o acțiune.

Agenția Bloomberg estimează averea din prezent a lui Musk la 473 de miliarde de dolari, el fiind cel mai bogat om din lume. Pe locul 2 este fondatorul Oracle Larry Ellison, cu o avere de 310 miliarde de dolari, urmat de Jeff Bezos, cu o avere estimată la 270 de miliarde de dolari.

Cum se conturează voturile

Documente depuse pe 4 noiembrie la Comisia Americană pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC) indicau că, urmând sfatul grupului de consultanță Glass Lewis, mai multe fonduri de investiții plănuiau să voteze împotriva pachetului de un trilion de dolari.

Totuși, în doar câteva ore, situația s-a inversat.

„Credem cu tărie că susținerea acestei propuneri aliniază interesele conducerii și ale acționarilor, asigurând cel mai bun rezultat pentru toate părțile implicate”, a declarat într-un comunicat Schwab, unul dintre marii investitori instituționali ai Tesla, care a subliniat că nu se bazează exclusiv pe recomandările formulate de Glass Lewis.

Între timp, Norges Bank Investment Management – fondul suveran al Norvegiei și al șaptelea cel mai mare acționar Tesla – a anunțat săptămâna aceasta că va vota împotriva pachetului propus de compensații.

„Suntem îngrijorați de dimensiunea totală a recompensei, de diluarea acțiunilor și de lipsa de măsuri de reducere a riscului asociat unei persoane-cheie, în concordanță cu pozițiile noastre privind compensațiile directorilor”, a declarat Norges într-un comunicat.

Poate Elon Musk să voteze pentru propriul pachet de compensații la Tesla?

Pe lângă sprijinul actualilor membri ai Consiliului Director și avalanșa de mesaje despre vot venite de la Musk însuși pe platforma sa X, și alții intervin pentru a susține propunerea. Cel puțin trei alte firme de investiții și-au anunțat deja sprijinul.

Musk, care deține peste 500 de milioane de acțiuni Tesla și este cel mai mare acționar individual al companiei, poate, din punct de vedere tehnic, să voteze în favoarea propriului său pachet de compensații.

„Dacă un acționar care controlează compania poate vota pentru a-și valida propria remunerație, cred că ar fi un comentariu destul de trist despre responsabilitate”, a declarat Lawrence Hamermesh, profesor emerit la Widener University Delaware Law School și fost avocat specializat în drept corporatist.