Elon Musk anunță că „foarte mulți” cumpărători ai Cybertruck își vor primii banii înapoi

Elon Musk a declarat luni că Tesla va trebui să returneze depozitele plătite pentru camioneta electrică Cybertruck unui număr mare de clienți, miliardarul pretinzând că numărul comenzilor depășește cu mult capacitatea de producție a companiei pe care o conduce, relatează Reuters.

„Vom încerca să producem cât mai multe unități posibil înainte de închiderea liniei de producție, peste aproximativ 8 luni, însă va trebui să returnăm avansurile plătite de foarte mulți oameni”, a scris miliardarul luni într-un mesaj pe care l-a publicat pe platforma „X” pe care o deține.

Comentariile sale vin la doar câteva zile după ce Tesla a anunțat că intenționează să reducă treptat producția modelului Cybertruck la „gigafabrica” sa din Texas, în jurul mijlocului anului viitor, pentru a face loc creșterii producției robotaxiului Cybercab.

Musk afirmase anterior că Tesla va introduce un schimb suplimentar de producție pentru a onora comenzile restante de Cybertruck, înainte de dezafectarea liniei de producție anul viitor.

Câte camionete Cybertruck a vândut Tesla

Miliardarul a confirmat vineri că procesul de reducere treptată a producției va începe la jumătatea anului 2027, resursele urmând să fie redirecționate către Cybercab, un vehicul esențial pentru ambițiile producătorului auto în domeniul conducerii autonome.

În pofida comentariilor de acum făcute de miliardar privind cererea mare pentru Cybertruck, Reuters amintește că Tesla a început livrările camionetei electrice la sfârșitul anului 2023, însă cererea a fost cu mult sub așteptările lui Musk.

Vânzările din SUA au scăzut cu 48%, ajungând la 20.237 de unități anul trecut, un nivel mult sub estimarea anterioară a lui Musk, conform căreia vânzările anuale de Cybertruck ar fi putut ajunge la 250.000 de vehicule.

Prima camionetă electrică produsă de Tesla a ieșit de pe banda de producție în vara lui 2023, la aproape 4 ani după ce Musk prezentase un prototip al acesteia.