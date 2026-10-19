Elon Musk face o promisiune pentru „fiecare copil” din SUA: „Va fi prima dintr-un lung șir”

Elon Musk, CEO-ul SpaceX, a declarat luni că va oferi anul viitor fiecărui copil din Statele Unite câte o acțiune a companiei aerospațiale pe care o conduce, relatează CNBC.

Potrivit unui document depus în august la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), Musk deține în prezent aproximativ 4,8 miliarde de acțiuni SpaceX, dar numărul ar putea ajunge la 6,4 miliarde dacă sunt luate în calcul opțiunile prevăzute în contractul acestuia.

Datele oficiale ale biroului american de statistică arată că la 1 iulie 2025 în Statele Unite existau 72 de milioane de copii cu vârsta sub 18 ani.

Acest lucru ar însemna că Musk ar dona acțiuni în valoare de aproximativ 10,5 miliarde de dolari, luând în calcul prețul de 146,03 dolari la care au încheiat vineri sesiunea de tranzacționare a bursei. Averea netă a lui Musk este estimată în prezent de agenția Bloomberg la aproximativ 904 miliarde de dolari.

„Acesta va fi prima dintr-un lung șir [de donații]”, a scris Musk într-un mesaj pe care l-a distribuit pe rețeaua „X”, fără a oferi detalii suplimentare despre modul în care ar urma să aibă loc distribuirea acțiunilor.

Musk a donat peste 350 de milioane de dolari unor candidați republicani

CNBC notează că în ultimele săptămâni donațiile financiare ale lui Musk au ajuns în atenția publicului în principal din cauza contribuțiilor sale politice.

Din luna iulie încoace directorul general al SpaceX și Tesla a donat în jur de 366 de milioane de dolari unor grupuri republicane, devenind astfel cel mai mare donator al candidaților la alegerile pentru Congres pe care SUA le vor organiza la începutul lunii viitoare.

Musk, cea mai bogată persoană din lume a direcționat 158 de milioane de dolari către Senate Leadership Fund, principalul grup de campanie al Partidului Republican pentru alegerile pentru Senat.

El a făcut donația în septembrie, prin intermediul unui grup afiliat din Texas, creat pentru a-l susține pe republicanul Ken Paxton. Cursa dintre acesta și democratul James Talarico pentru un mandat de senator este una dintre cele mai urmărite în acest ciclu electoral din SUA.

Cele două contribuții ale lui Musk, în valoare de 75 de milioane și, respectiv, 83 de milioane de dolari, se numără printre cele mai mari donații politice făcute vreodată.

Mesajul lui Musk privind donarea de acțiuni pentru fiecare copil din SUA a venit la scurt timp după ce compania de inteligență artificială Anthropic a dezvăluit că intenționează să aloce 5% din acțiunile sale unui nou fond destinat binelui public, participația putând crește pe măsură ce crește și evaluarea companiei după ce se listează pe bursă.

„Recomand să oferiți acțiunile direct publicului”, a răspuns Musk la un mesaj publicat de Anthropic pe X, adăugând că și el intenționează să facă exact acest lucru.