Elon Musk i-a cerut ajutorul lui Mark Zuckerberg pentru a cumpăra compania care a creat ChatGPT. Ce a răspuns fondatorul Facebook

OpenAI afirmă că Elon Musk a încercat să-l recruteze pe Mark Zuckerberg pentru a-l sprijini prin acorduri de finanțare sau investiții în legătură cu oferta sa pentru cumpărarea companiei care a creat ChatGPT, potrivit documentelor depuse la tribunal, citate de Reuters.

Elon Musk voia să colaboreze cu Zuckerberg pentru oferta de 97,4 miliarde de dolari pe care consorțiul său a făcut-o pentru OpenAI la începutul acestui an, dar CEO-ul Meta a refuzat propunerea.

Aceste informații au fost depuse în instanță după ce OpenAI a solicitat unui judecător federal să oblige Meta să prezinte documente și comunicări legate de orice ofertă pentru OpenAI, precum și cele „referitoare la orice restructurare sau recapitalizare reală sau potențială a OpenAI”.

„Comunicările Meta cu alți ofertanți sau comunicările interne, inclusiv cele care reflectă discuțiile cu Musk sau alți ofertanți, ar putea, de asemenea, să arunce lumină asupra motivațiilor ofertei”, a declarat OpenAI, numindu-i pe Musk și Meta doi dintre cei mai importanți concurenți ai săi.

Meta, în același dosar judiciar, a declarat că OpenAI ar trebui să solicite orice documente relevante direct de la Musk și start-up-ul său de inteligență artificială și a cerut judecătorului să respingă solicitarea OpenAI.

„Comunicările proprii ale Meta privind restructurarea sau recapitalizarea OpenAI (chiar și în forma restrânsă) nu sunt relevante pentru această acțiune”, a transmis Meta.

La începutul lunii august, o judecătoare de district a decis că Musk trebuie să răspundă acuzațiilor OpenAI potrivit cărora miliardarul, prin declarații de presă, postări pe rețelele sociale, acțiuni în justiție și „o ofertă falsă pentru activele OpenAI”, a încercat să prejudicieze startup-ul.

Elon Musk a dat în judecată OpenAI și pe CEO-ul său, Sam Altman, anul trecut, pentru trecerea companiei la un model cu scop lucrativ, după care OpenAI l-a dat în judecată pe Musk în aprilie anul acesta.

Procesul a fost programat pentru primăvara anului 2026.