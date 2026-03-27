Elon Musk, implicat de Trump în discuții privind războiul din Iran

Elon Musk s-a alăturat unei convorbiri telefonice între președintele SUA Donald Trump și premierul Indiei, Narendra Modi, a relatat The New York Times, citând doi oficiali americani, care au vorbit sub protecția anonimatului, transmite Reuters.

Discuția în trei între Musk, Trump și Modi ar avut loc în cursul zilei de marți.

Deocamdată sunt neclare motivele pentru care miliardarul american a participat la aceste convorbiri și nici nu se știu detalii legate de conținutul convorbirii.

Implicarea lui Elon Musk în discuțiile de la nivel înalt de la Casa Albă survine la mai puțin de un an de la ruptura care a intervenit între omul de afaceri și președintele Donald Trump.

Conflictul dur dintre Trump și Musk

Conflictul dintre Elon Musk, care a investit milioane în campania lui Trump, şi preşedintele american a fost declanşat la începutul lunii iunie, când Musk, care și-a părăsit funcția de șef al Departamentului pentru eficiență guvernamentală (DOGE) a denunțat proiectul de lege al lui Trump privind reducerea impozitelor și cheltuielile.

Cei doi au avut un schimb dur de replici pe platformele lor de social media: Truth Social a lui Trump și X a lui Musk. Printre cele mai grele vorbe aruncate de Musk la adresa lui Trump au fost că numele său apare în dosarele încă nedivulgate privind cazul Jeffrey Epstein. Musk a șters între timp acest mesaj.

Ulterior, într-un mesaj din 11 iunie 2025, Musk și-a exprimat regretul față de unele mesaje postate de el.

„Regret unele dintre postările mele despre președintele Donald Trump săptămâna trecută. Au mers prea departe”, a scris Elon Musk pe rețeaua X, pe care o deține.

În decembrie 2025, președintele american Donald Trump a criticat amenda de 140 de milioane de dolari pe care a stabilit-o UE pentru platforma de social media a lui Elon Musk, X, iar apoi și-a extins criticile, acuzând Europa că „se îndreaptă în direcții foarte rele”