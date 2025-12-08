Donald Trump critică amenda primită de Elon Musk și acuză Europa că „se îndreaptă în direcții foarte rele”. „Trebuie să fie foarte atentă”

Președintele american Donald Trump a criticat amenda de 140 de milioane de dolari pe care a stabilit-o UE pentru platforma de social media a lui Elon Musk, X, iar apoi și-a extins criticile, acuzând Europa că „se îndreaptă în direcții foarte rele”, transmite AFP.

„Europa trebuie să fie foarte atentă. (Ei) fac o mulțime de lucruri. Vrem să păstrăm Europa Europa”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă.

„Europa se îndreaptă în direcții rele. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult. Ei se îndreaptă în direcții foarte rele”, a adăugat liderul american.

Europa, criticată și în noua strategie americană de securitate

Europa este criticată și în noua strategie de securitate națională a SUA, lansată săptămâna trecută, unde este descrisă drept suprareglementată și amenințată de o posibilă „dispariție civilizațională” din cauza migrației.

Potrivit strategiei, administrația Trump va „cultiva rezistență față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene”.

Kremlinul a salutat schimbările aduse de noua strategie, declarând sâmbătă că acestea sunt „într-o mare măsură în concordanță” cu viziunea Rusiei.

După amenda primită de X din cauză că a încălcat regulile digitale ale UE, Elon Musk a declarat că blocul comunitar ar trebui „desființat”. Bruxelles-ul a respins declarațiile drept „complet nebunești”.

„Nu cred că este corect”, a spus Trump, întrebat despre amendă.

„Elon nu m-a sunat să-mi ceară ajutor în această privință”, a adăugat președintele american.