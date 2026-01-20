Elon Musk își întreabă urmăritorii dacă să cumpere cea mai mare companie aeriană din Europa: „Cât ar costa?”

Elon Musk, fotografiat cu un avion de jucărie înaintea unei vizite pe care a efectuat-o la Casa Albă în februarie 2025 pentru a discuta despre planurile administrației Trump în legătură cu nava prezidențială Air Force One, FOTO: Aaron Schwartz / INSTAR Images / Profimedia Images

Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra compania aeriană low-cost Ryanair, cea mai mare din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, după ce a cerut anterior ca directorul său general Michael O’Leary să fie concediat, relatează Bloomberg și The Independent.

Într-o serie de mesaje pe care le-a publicat pe rețeaua de socializare X pe care a cumpărat-o oficial în 2022, Musk a susținut din nou că șeful Ryanair „trebuie să fie concediat”.

Răspunzând la o postare publicată de Ryanair pe contul companiei pe X, Musk a întrebat: „Cât ar costa să te cumpăr?”, adăugând apoi ironic că vrea să pună din nou pe cineva numit Ryan la conducerea Ryanair.

„Este destinul tău”, a insistat el într-un mesaj de luni.

Musk, cu o avere estimată de Bloomberg la 681 de miliarde de dolari, a lansat ulterior un sondaj în care i-a întrebat pe cei 232,5 milioane de urmăritori ai săi dacă ar trebui să „cumpere Ryan Air și să-l repună pe Ryan drept conducătorul lor de drept”.

Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

Până acum, sondajul a primit aproape 850.000 de răspunsuri, peste 76% dintre respondenți încurajându-l să facă acest lucru.

Disputa dintre Musk și O’Leary a erupt săptămâna trecută, după ce șeful Ryanair a declarat într-un interviu că nu este interesat ce are de spus miliardarul despre instalarea de Wi-Fi la bordul avioanelor companiei sale aeriene low-cost.

Schimb de replici dure între Elon Musk și șeful Ryanair

O’Leary a respins miercuri ideea de a echipa oricare dintre cele peste 600 de avioane ale Ryanair cu Wi-Fi prin intermediul serviciului de internet prin satelit SpaceX operat de compania SpaceX a lui Musk. Șeful companiei aeriene a invocat în acest sens impactul costurilor suplimentare de combustibil cauzate de antena necesară și a estimat că serviciul ar costa companiile aeriene până la 250 de milioane de dolari pe an.

„Nu credem că pasagerii noștri sunt dispuși să plătească pentru Wi-Fi pentru un zbor mediu de o oră”, a declarat șeful Ryanair pentru Reuters.

Musk a răspuns pe platforma sa de socializare X, afirmând că O’Leary este „dezinformat” și susținând că Ryanair nu știe cum să măsoare impactul echipamentelor Starlink asupra consumului de combustibil.

Într-un interviu acordat o zi mai târziu la postul de radio irlandez Newstalk, O’Leary a spus că Musk nu știe „absolut nimic” despre aviație, numindu-l pe miliardarul american un „idiot” și descriind X ca fiind o „hazna”.

Musk a ripostat vineri.

„CEO-ul Ryanair este un idiot desăvârșit. Concediați-l”, a scris Musk pe X. Când un urmăritor a sugerat că Musk ar trebui să cumpere Ryanair și să-l concedieze el însuși pe O’Leary, Musk a răspuns: „Bună idee”.